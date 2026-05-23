أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، خلال لقائه رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران باحتجاز سوق الطاقة العالمي كرهينة لأجندتها.

وأوضح روبيو أن إمدادات ومنتجات الطاقة الأميركية تمتلك القدرة والكفاءة اللازمة لتنويع مصادر تأمين الطاقة لدولة الهند، مشيرًا إلى إمكانية توسيع نطاق التعاون بين البلدين في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن الجانبين بحثا الإنجازات الثنائية الأخيرة والاستثمارات الضخمة التي تم تحديدها في إطار "المهمة 500" المشتركة بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الهندي، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين واشنطن ونيودلهي بحلول عام 2030.