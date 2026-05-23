ترامب ينشر خارطة إيران بالعلم الأميركي
أثار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب جدلاً واسعًا بعدما نشر منشورا مثيرًا على منصته الرسمية "تروث سوشال"، يستبدل فيه جغرافيا إيران بالعلم الأميركي.
أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، خلال لقائه رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران باحتجاز سوق الطاقة العالمي كرهينة لأجندتها.
وأوضح روبيو أن إمدادات ومنتجات الطاقة الأميركية تمتلك القدرة والكفاءة اللازمة لتنويع مصادر تأمين الطاقة لدولة الهند، مشيرًا إلى إمكانية توسيع نطاق التعاون بين البلدين في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن الجانبين بحثا الإنجازات الثنائية الأخيرة والاستثمارات الضخمة التي تم تحديدها في إطار "المهمة 500" المشتركة بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الهندي، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين واشنطن ونيودلهي بحلول عام 2030.
أعلن المدير العام للتربية والتعليم في محافظة كرمان، محمد رضا فرح بخش، تحويل جميع الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني في المرحلة المتوسطة الأولى والثانية (النظري) والمدارس المهنية إلى نظام غير حضوري.
وأضاف أن امتحانات المرحلة الابتدائية ستُجرى أيضًا بشكل غير حضوري وبأسلوب وصفي- كيفي.
وأكد فرح بخش أن قرار تنظيم امتحانات الصفين الحادي عشر والثاني عشر سيُتخذ لاحقًا من قبل وزارة التربية والتعليم بعد عودة الأوضاع في البلاد إلى طبيعتها.
قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، خلال لقائه رئيس أركان الجيش الباكستاني، عاصم منير، إن القوات المسلحة الإيرانية أعادت بناء قدراتها خلال فترة وقف إطلاق النار، مؤكدًا أنه في حال اندلاع حرب جديدة سيكون الرد أقوى بكثير.
وأضاف قاليباف: "قواتنا المسلحة أعادت بناء نفسها خلال فترة وقف إطلاق النار بحيث إنه في حال ارتكب دونالد ترامب أي حماقة وبدأ الحرب مجددًا، سيكون الرد على الولايات المتحدة أقسى وأشد من اليوم الأول".
وأشار قاليباف إلى دور باكستان في الوساطة، قائلاً: "لقد كنا في مرحلة وقف إطلاق النار الذي كنتم وسيطًا فيه، إلا أن أميركا نقضت العهد وفرضت حصاراً بحرياً، وهي الآن تسعى لرفعه".
التقى رئيس أركان الجيش الباكستاني، عاصم منير، الذي يزور طهران لإجراء مشاورات بشأن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، في لقاءين منفصلين كلاً من رئيس البرلمان ورئيس وفد التفاوض الإيراني، محمد باقر قاليباف، ورئيس البلاد، مسعود بزشكيان، يوم السبت 23 مايو (أيار).
ونقلت شبكة "العربية" عن مصادر مطلعة أن عاصم منير نقل رسائل من الولايات المتحدة إلى طهران، وأن هذه الرسائل تتضمن تهديدًا باستئناف الحرب.
وأفادت التقارير بأن الحسابات الرسمية للحكومة الإيرانية فقط نشرت صورًا من هذه اللقاءات، بينما لم يصدر حتى الآن أي تقرير رسمي بشأن تفاصيل الاجتماعات أو التصريحات التي دارت على هامشها.
نقلت شبكة "العربية" عن مسؤول إيراني بشأن المشاورات الجارية للتوصل إلى اتفاق سلام بين طهران وواشنطن، أن ما طرحته إيران حتى الآن غير مقبول لدى الولايات المتحدة.
وقال هذا المسؤول لـ "العربية" إن طهران تطالب بآلية واضحة بشأن كيفية التفاوض حول القضايا الخلافية.
وأضاف: "سنتفاوض بشأن القضايا الخلافية باستثناء الملف الصاروخي".