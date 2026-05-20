قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، في رسالة على منصة "إكس"، إن ما وصفه بـ"القوى بالوكالة التابعة لإيران في العراق" تتحمل مسؤولية الهجوم الأخير على محطة براكة النووية.

وأضاف أن هذا الهجوم "يمثل مؤشراً خطيراً للغاية على حجم التهديد الذي تواجهه المنطقة؛ تهديد ناتج من جهة عن غياب الدولة الوطنية، ومن جهة أخرى عن انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأشار قرقاش إلى أن "اختطاف وتعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز يشكل تهديداً للاقتصاد العالمي والنظام الدولي، كما أن استهداف براكة يُعد عملاً إجرامياً وانتهاكاً مباشراً للقانون الدولي".

وتابع: "من هرمز إلى براكة، لم يعد هذا التهديد مقتصراً على منطقة الخليج فقط، بل بات يستهدف النظام الدولي بأكمله، ويعكس عقلية فوضوية تقوم على الابتزاز؛ عقلية لا تعير أي قيمة لأمن الشعوب أو القانون الدولي أو استقرار الاقتصاد العالمي، وتسعى فقط إلى البقاء وفرض منطقها العدواني".

