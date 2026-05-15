وذكرت مصادر إسرائيلية أن الأيام الأخيرة شهدت مشاورات مكثفة بين كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأميركية "سنتكوم". وأضافت هذه المصادر أن إسرائيل تسعى للعودة إلى الحملة العسكرية ضد إيران، وهو الموقف الذي أكد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامین نتانياهو، في عدة مناسبات.

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أنه على الرغم من عدم رصد مؤشرات على إنذارات أمنية غير عادية، إلا أن احتمال استئناف المواجهات خلال الأيام المقبلة لا يزال مطروحاً.