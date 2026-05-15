وكانت الهيئة البحرية «UKMTO» قد أفادت سابقًا بدخول أشخاص غير مصرح لهم إلى السفينة.

وفي الوقت نفسه، تحدثت مصادر بحرية عن زيادة التحركات في مضيق هرمز. وبحسب التقارير، فإن عدة سفن، من بينها ناقلات نفط وسفن تجارية، عبرت هذا الممر خلال الأيام الأخيرة بتنسيق محدود، في حين كان عدد العبور اليومي قد انخفض بشكل ملحوظ في وقت سابق.

كما أفادت التقارير بأن قوات الحرس الثوري أعلنت أن عددًا أكبر من السفن قد عبر مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة، وهو ما يشير إلى تغير تدريجي في وضع حركة الملاحة البحرية في هذا الممر المائي الاستراتيجي.