عراقجي: هيكل الأمم المتحدة بحاجة إلى إصلاح جذري
دعا وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة بريكس، إلى إصلاح هيكل منظمة الأمم المتحدة وتحقيق "تمثيل عادل" لجميع مناطق العالم في مجلس الأمن الدولي.
وقال خلال الاجتماع: "إن إيران تطالب بإصلاح هيكل الأمم المتحدة وتحقيق تمثيل عادل لجميع مناطق العالم في مجلس الأمن".
كما وصف وزير الخارجية الإيراني العقوبات "أحادية الجانب" بأنها سلاح يُستخدم ضد حقوق الإنسان، مضيفًا: "لقد تحولت العقوبات أحادية الجانب إلى سلاح ضد حقوق الإنسان، وإن مواجهة الإرهاب الاقتصادي تمثل مهمة ضرورية لمجموعة بريكس".
تفيد التقارير بأن سفينة كانت راسية بالقرب من ميناء الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة قد صعد إليها أشخاص مجهولون وتم توجيهها نحو المياه الإيرانية. وذكرت وكالة رويترز أن شركة الأمن البحري «فانغارد» قالت إن هذه العملية يُحتمل أن تكون قد نُفذت من قبل قوات إيرانية.
وكانت الهيئة البحرية «UKMTO» قد أفادت سابقًا بدخول أشخاص غير مصرح لهم إلى السفينة.
وفي الوقت نفسه، تحدثت مصادر بحرية عن زيادة التحركات في مضيق هرمز. وبحسب التقارير، فإن عدة سفن، من بينها ناقلات نفط وسفن تجارية، عبرت هذا الممر خلال الأيام الأخيرة بتنسيق محدود، في حين كان عدد العبور اليومي قد انخفض بشكل ملحوظ في وقت سابق.
كما أفادت التقارير بأن قوات الحرس الثوري أعلنت أن عددًا أكبر من السفن قد عبر مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة، وهو ما يشير إلى تغير تدريجي في وضع حركة الملاحة البحرية في هذا الممر المائي الاستراتيجي.
أفاد موقع "أكسيوس"، في تقرير حول إيران، بأن المسؤولين الأميركيين لا يتوقعون أن يتخذ دونالد ترامب خلال زيارته إلى الصين خطوات كبيرة بشأن طهران، لكنهم يعتقدون أنه قد يتخذ قراره التالي مباشرة بعد انتهاء الزيارة.
وبحسب التقرير، فإن أحد الخيارات قيد البحث هو إعادة إطلاق "مشروع الحرية"، وهو خطة تحاول فيها البحرية الأميركية كسر حالة الجمود في مضيق هرمز.
وأضاف "أكسيوس" أن خيارًا آخر يتمثل في بدء حملة قصف جديدة تركز على البنية التحتية في إيران.
كما نقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم سيكونون في حالة تأهب قصوى خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذا قرر ترامب استئناف الحرب.
طالب ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان"، حسين شریعتمداري، في مقال له، بضرورة تحرك إيران لاستعادة البحرين فوراً، مشيراً إلى تاريخ انفصالها عن إيران.
وكتب شریعتمداري: "هل هناك أدنى شك في حقيقة أن البحرين ما زالت جزءاً من الأراضي الإيرانية؟ إذا لم يكن هناك شك، وهو كذلك بالفعل، فلماذا لا يتم اتخاذ أي إجراء لاستعادتها؟".
وأضاف شریعتمداري قائلاً: "المتوقع، وهو توقع مستحق وضروري، أن تضع إيران الآلية القانونية لاستعادة البحرين على جدول أعمالها العاجل".
كما تساءل في مقاله: "لماذا يجب أن يكون جزء من أراضي إيران ليس فقط تحت سيطرة الأجانب، بل يتحول أيضاً إلى قاعدة للولايات المتحدة وإسرائيل؟".
أفادت منظمة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، بتنفيذ حكم الإعدام بحق محمد عباسي، أحد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، فجر الأربعاء 13 مايو (أيار)، بسجن "قزل حصار" في مدينة كرج.
ونقلت "هرانا" عن مصدر مطلع ومقرّب من عائلته أن مسؤولي السجن طلبوا من العائلة الحضور للزيارة الأخيرة، إلا أنه بعد وصولهم تم منعهم من اللقاء، قبل أن يتم إبلاغهم لاحقًا عبر اتصال هاتفي بتنفيذ حكم الإعدام.
وأضاف المصدر أن عائلة عباسي غادرت السجن دون السماح لها بالزيارة، لتتلقى بعد ذلك مباشرة خبر تنفيذ الحكم.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 27 أبريل (نيسان) الماضي، بتأييد حكم الإعدام بحق محمد عباسي، إضافة إلى حكم بالسجن 25 عامًا بحق ابنته فاطمة عباسي المحتجزة في سجن إيفين، من قًبل المحكمة العليا.
وتشير معلومات، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، إلى أن عباسي وابنته تعرضا لضغوط وتعذيب شديد خلال التحقيقات، كما حُرما من حق الحصول على محامٍ في جميع مراحل القضية، بما في ذلك التحقيق والنيابة والمحاكمة وحتى نظرها في المحكمة العليا.
قال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، في مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال"، إن رئيس الوزراء المكلف أخذ بجدية توصيات الولايات المتحدة بشأن إبعاد الجماعات المسلحة عن الحكومة.
وأوضح أن هناك فرقًا كبيرًا بين حكومة محمد شياع السوداني والحكومة الحالية من حيث وجود الجماعات المسلحة، مشيرًا إلى أن حكومة السوداني شهدت وجود عدد كبير من الأشخاص المرتبطين بهذه الجماعات داخل مؤسسات الدولة، بينما لا يظهر هذا الوضع في الحكومة الحالية حتى الآن، ما لم تحدث تغييرات في اللحظات الأخيرة.
وكان مستشار رئيس الوزراء العراقي، فادي الشمري، قد أكد في تصريح سابق أن الأميركيين أبلغوا بغداد بأنهم لن يتعاونوا مع الحكومة إذا ضمت أي وزير مرتبط بجماعات مسلحة.
وبحسب تقارير، من المقرر أن يصوّت البرلمان العراقي، يوم الخميس 14 مايو (أيار)، على جزء من تشكيلة الحكومة الجديدة.
ويُستخدم في العراق مصطلح "رئيس الوزراء المكلف" للإشارة إلى الشخص المكلّف بتشكيل الحكومة قبل حصولها على ثقة البرلمان، حيث لا يمتلك صلاحيات تنفيذية كاملة.