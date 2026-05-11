قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن اقتراح إيران، إنه يمتلك "أفضل برنامج على الإطلاق"، وإن طهران "هُزمت عسكريًا بالكامل". وأضاف أنه لم يتبقَّ لهم الكثير، وأنه إذا كانوا قد أعادوا بناء أنفسهم خلال هذه الفترة، فسيتم القضاء عليهم خلال نحو يوم واحد.
ووصف ترامب الاقتراح الإيراني بأنه "غبي"، وقال إن أحدًا لن يقبله. وأضاف أن إيران أعلنت بوضوح أنها تريد تسليم ما وصفه بـ "الغبار النووي".
وفيما يتعلق بإخراج اليورانيوم المخصب من إيران، قال ترامب إن إيران كانت قد ذكرت أن الولايات المتحدة يجب أن تتسلمه، وأنه كان من المفترض أن يرافقهم أحد في العملية، لكنهم غيّروا رأيهم لأن هذا الأمر لم يُذكر في الوثيقة.