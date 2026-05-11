قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، في مقابلة مع وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، إنه لن يُسمح بعد الآن لأي سفينة "معادية" بدخول المياه الخليجية.

وأضاف أيضًا أنه فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، لن يُسمح بتشكّل "المسار الإماراتي- الإسرائيلي" في المنطقة، مشيرًا إلى أنه تم وضع شروط لتطبيع العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة ويجب تنفيذها.

وأوضح المتحدث أن البحرين والإمارات لا تزالان تسيران في "الطريق الخطأ"، وأن هذا النهج سيزيد من تكاليفهما.