وأكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الرد الإيراني على المقترح الأميركي "غبي ولا أحد كان سيقبله".

وشدد مجددًا على أن "إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي"، قائلاً: "إنهم خطرون جدًا وغير مستقرين".

وأضاف ترامب أنه خلال الشهرين الماضيين قُتل 42 ألف شخص، مشيرًا إلى أنهم- بحسب المعلومات المتاحة- متظاهرون غير مسلحين.

وتابع قائلاً: "لدينا معدات أفضل بكثير مما كنا نملكه قبل شهرين عندما نفذنا أول هجوم وأربكناهم تمامًا".

وأضاف أنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي، فإن الشرق الأوسط وإسرائيل "سيتم تدميرهما".

وقال إن إيران أخبرته أنها تنوي تسليم ما وصفه بـ "الغبار النووي".