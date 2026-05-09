برلماني إيراني: يجب مضاعفة رسوم سفن الدول المؤيدة لقرار مضيق هرمز عدة مرات
كتب ممثل طهران في البرلمان الإيراني، كامران غضنفري، على منصة «إكس» أن إيران يجب أن تفرض على السفن التابعة للدول التي تصوّت في مجلس الأمن لصالح قرار الولايات المتحدة والدول بشأن مضيق هرمز «حظرًا على المرور أو فرض رسوم مضاعفة عدة مرات».
وكان رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، قد أشار سابقًا إلى مشروع قرار بحريني ضد إيران في مجلس الأمن، وكتب على «إكس»: «نحذر حكومات مثل دولة البحرين المجهرية التي تتعاون مع القرار الأميركي بشأن العواقب الخطيرة لهذا الإجراء".