أكد النائب الأول لرئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، بهنام سعيدي، أن كلاً من مضيق هرمز وحق تخصيب اليورانيوم يمثلان "خطوطًا حمراء" لا تقبل المساومة في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، مشددًا على أن عدم الاعتراف بحق طهران في التخصيب سيؤدي حتمًا إلى فشل هذه المحادثات.
وأضاف سعيدي أن استعادة الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج تظل أولوية قصوى، مؤكدًا ضرورة الرفع الكامل للحصار البحري وإلغاء كافة العقوبات، سواء كانت أولية أو ثانوية، المفروضة على إيران كشرط أساسي لإحراز أي تقدم.
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، وفقاً لتقديرات مسؤولين في البلاد، بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيتمسك بأحد أبرز مطالبه الرئيسية المتمثل في "خروج اليورانيوم المخصب من إيران"، مؤكدة أنه لن يكون هناك أي اتفاق دون تنفيذ هذا الشرط.
وأوضح التقرير أن ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل مباشر بأنه لن يوقع على أي اتفاق ما لم يخرج اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية.
وفي سياق متصل، أشارت القناة- بناءً على تقييمات أمنية إسرائيلية- إلى أن إيران أبدت قدراً من المرونة فيما يخص نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى دولة ثالثة، إلا أن نقطة الخلاف الحالية تكمن في تحديد الوجهة أو الدولة التي سيتم نقل هذه المواد إليها.
نفت سفارة إيران في سيول أي تورط للحرس الثوري في الأضرار التي لحقت بسفينة تابعة لكوريا الجنوبية في مضيق هرمز.
وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار الذي وقع يوم الاثنين في سفينة شحن تديرها شركة الشحن الكورية "إتش إم إم HMM" في مياه منطقة الخليج، ناتجاً عن هجوم أم لا.
من جانبه، نسب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هذا الحادث إلى هجوم نفذته إيران.
أشار رسول سنائي راد، مساعد الشؤون العقائدية والسياسية في مكتب المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، في معرض حديثه عن المفاوضات مع الولايات المتحدة، إلى أن "الأميركيين ما زالوا يتصرفون وفق تصوراتهم السابقة وافتراضاتهم الخاطئة، ولا يتراجعون عن نزعتهم التوسعية وأطماعهم، كما أنهم غير مستعدين لتقبّل الحقائق".
وأضاف أن هذا الأمر "أدخلهم في نوع من المأزق"، معتبرًا أنهم "يلجأون اليوم إلى لغة التهديد وإجراءات من قبيل الحشد العسكري لتعويض ذلك".
وتابع سنائي راد أن "إيران، في ظل سجل الطرف المقابل الحافل بنقض العهود وسوء استغلال المفاوضات، تتمتع بجاهزية كاملة"، محذرًا من أنه "إذا ارتكبت الولايات المتحدة أي خطأ، فإنها ستواجه ردًا حاسمًا وصفعة قاسية من إيران".
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، بخصوص الهجوم الذي استهدف المنشآت النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها تعارض بشدة أي إجراءات تؤدي إلى زيادة حدة التوتر في المنطقة.
وكانت دولة الإمارات قد أعلنت يومي الاثنين والثلاثاء أنها تعرضت لهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة من جانب إيران.
من جانبهم، نفى المسؤولون في إيران تنفيذ أي هجوم ضد الإمارات.
تُشير تقارير "إيران إنترناشيونال" الأخيرة بشأن التوترات غير المسبوقة في أعلى مستويات السلطة في طهران إلى وجود شرخ يتجاوز مجرد اختلاف في وجهات النظر الإدارية، وهو أزمة يمكن اعتبارها علامة على تغيّر طبيعة النظام السياسي في إيران والاتجاه نحو نظام أكثر "أمننة".
وما يُلاحظ اليوم في المشهد السياسي الإيراني هو تجاوز نموذج التقسيم التقليدي للعمل بين الحكومة والمؤسسات العسكرية، والانتقال نحو وضع تصبح فيه قوات الحرس الثوري، متجاوزة دورها غير الرسمي أو الخفي السابق، الفاعل المهيمن في جميع مراكز اتخاذ القرار.
ويمكن اعتبار وصف مسعود بزشكيان لأفعال الحرس الثوري بـ "الجنون"، وتحذيره من العواقب غير القابلة للتعويض لهذا النهج، بمثابة اعتراف بأن المؤسسة العسكرية قد همّشت المؤسسة السياسية، وأن السلطة تتحرك نحو نوع من الانقلاب غير الرسمي.
ولا يظهر في الصورة العامة انقلاب رسمي وفق التعريفات التقليدية، لكن بين السطور يمكن ملاحظة أن مجلس الوزراء الإيراني يتلقى فعليًا أوامره من قادة الحرس الثوري أو أن إجراءاته تأتي في إطار سياسات يقرّها ويحددها هؤلاء.
نهاية أسطورة ازدواجية السلطة والشلل الاستراتيجي
كان نموذج ازدواجية السلطة في إيران قائمًا لسنوات على التفاعل بين الدبلوماسية والميدان. لكن الآن تظهر مؤشرات على انهيار داخلي لهذا التفاعل والانتقال السريع نحو شكل آخر يعتمد أكثر- إن لم يكن حصريًا- على "الميدان".
وما كان يُسمى سابقًا "الميدان"، أي استخدام القوات الوكيلة والقدرات الصاروخية والعسكرية لتعزيز الدبلوماسية، أصبح الآن مسارًا أحادي الاتجاه. في هذا المسار، لم تعد الدبلوماسية هي التي تستفيد من القوة العسكرية، بل أصبحت السياسة الخارجية أكثر خضوعًا للرؤية الأمنية والعسكرية.
وفي إطار العلاقات الدولية، عندما تُستخدم الأدوات العسكرية دون تنسيق مع الجهاز الدبلوماسي، فإن النظام يعاني عدم كفاءة استراتيجية. وبناءً عليه، فإن أي عمل عسكري دون علم الحكومة أو دون مشاركتها يعد علامة على تجزؤ عملية اتخاذ القرار وتضعف التماسك الاستراتيجي.
بزشكيان وقاليباف يطالبان بإقالة وزير الخارجية
ما يُستشف من بين سطور الأخبار المنقولة عن مصادر مطلعة يشير إلى عدم انسجام بين الحرس الثوري والحكومة في الهجمات على الدول المجاورة، وخاصة الإمارات العربية المتحدة. وهذا يشير إلى غياب التماسك الاستراتيجي في القرارات الأساسية.
وفي هذا الوضع، يتحول وزير الخارجية، أكثر من كونه منفذًا لاستراتيجية دبلوماسية متماسكة نابعة من هيكل الدولة، إلى منفذ لأوامر قائد الحرس الثوري، ويدير قرارات وينقل رسائل تم اتخاذها خارج الجهاز الدبلوماسي. هذا التحول يدل على أن "الميدان" لم يعد مجرد ذراع مكملة للدبلوماسية، بل أصبح قوة تحدد اتجاه السياسة الخارجية وتجر الحكومة خلفها.
سياسة الخلافة وظهور الحكم النهائي في فراغ السلطة
في الأنظمة الشمولية والسلطوية مثل النظام الإيراني، يلعب "المنظّم" دورًا حاسمًا؛ القوة التي تضبط الخلافات الداخلية وتمنع ظهور الانقسامات علنًا. في السنوات الماضية، كان المرشد الراحل، علي خامنئي، يؤدي هذا الدور.
ولكن الآن، فإن طلب بزشكيان عقد لقاء عاجل مع المرشد الجديد، مجتبى خامنئي، بهدف احتواء تصرفات الحرس الثوري، يُظهر أن مركز الثقل التقليدي للسلطة لم يعد قادرًا على إدارة الأزمة كما في السابق أو تحقيق التوازن بين نخب النظام. ومن المهم الإشارة أيضًا إلى أن مجتبى خامنئي لا وجود له في العالم غير المكتوب ولم يتمكن بعد من الظهور أمام العامة كمنظّم قوي. كما أن الأخبار المتسربة من داخل بنية السلطة تشير إلى أن غياب القائد الثالث للنظام الإيراني بدأ يظهر تدريجيًا في مستويات السلطة وحتى بين مؤيدي النظام.
إن قيادة مجتبى، خارج الشكل المحدد لـ "القيادة" في النظام الإيراني، تأخذ طابعًا طائفيًا، وكأنه يرسل رسائل من عالم الغيب عبر شخص هو نفسه طرف في النزاع الداخلي داخل النظام.
لذلك، حتى لو افترضنا أن مجتبى خامنئي يتمتع بالصحة والقوة الكافية لتنسيق الأمور، فمن السذاجة الاعتقاد أن طلب بزشكيان لقاءه والشكوى من الحرس الثوري يمكن أن يغيّر استراتيجية النظام.
صراع "العقلانية الأداتية" مع "الراديكالية المهدوية"
في النهاية، يمكن اعتبار الأزمة الحالية صدامًا بين رؤيتين مختلفتين في قمة هرم السلطة. رئيس الحكومة ورئيس البرلمان يعتمدان على عقلانية الأدوات ومنطق الكلفة- المنفعة، ويحذران من تدمير البلاد بالكامل والانهيار غير القابل للعكس في معيشة الناس في حال تكرار الحرب. وفي المقابل، هناك طبقة من السلطة العسكرية بقيادة أحمد وحيدي تتجاهل الواقع الاقتصادي والقدرات الحقيقية للبلاد، وتتبنى نوعًا من الراديكالية الهجومية.
إن ادعاء وحيدي بأن جميع المناصب الحساسة يجب أن تكون تحت إدارة الحرس الثوري يعني توجيه ضربة قاضية لما تبقى من البيروقراطية المدنية. وهذا الوضع يضع البلاد في موقع "الانتحار الاستراتيجي"؛ حيث يتم التضحية بمنطق بقاء النظام لصالح مغامرات لا تتناسب مع القدرة البنيوية ولا الإمكانات الوطنية لإيران.
ومع ذلك، لا ينبغي فهم هذا الخلاف على أنه طرف شعبي مقابل طرف معادٍ للشعب داخل النظام الإيراني. فبزشكيان- قاليباف يقفان في جانب تيار متشدد براغماتي داخل النظام، بينما يمثّل بعض قادة الحرس الثوري بقيادة أحمد وحيدي تيارًا متطرفًا مهدويًا. لكن كلا التيارين يشتركان في مبدأ واحد: "حفظ النظام هو أوجب الواجبات". بزشكيان، الذي يتحمل مسؤولية جدية في قمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، يمكنه الادعاء بالاهتمام بالشعب بقدر ما يمكن لأحمد وحيدي ذلك. ومع ذلك، فإن هذا لا ينفي وجود الخلاف الداخلي داخل النظام الإيراني؛ إنه شرخ داخل نظام طائفي لا يدور حول حقوق الناس، بل حول طريقة الحفاظ على السلطة ومسار بقائه.