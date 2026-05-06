قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن احتمال التوصل إلى حل دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال مرتفعًا رغم وجود فجوة واضحة بين مواقف الطرفين.
وشدد، في مقابلة مع صحيفة "العربي الجديد"، على أن أي اتفاق يجب أن يأخذ في الاعتبار مصالح دول المنطقة والمجتمع الدولي، مؤكدًا معارضة الدوحة لاستخدام مضيق هرمز كأداة للضغط.
وأشار إلى أن التطورات الأخيرة في المنطقة تؤكد ضرورة قيام التعايش على أساس احترام السيادة وحُسن الجوار وعدم تهديد أمن الآخرين، معتبرًا أن سيادة قطر تمثل "خطًا أحمر".
كما أكد أن المنشآت المدنية يجب ألا تكون هدفًا للهجمات، لأنها تشكّل جزءًا مهمًا من اقتصاد وأمن الطاقة العالمي.
وفي ما يتعلق بالانعكاسات الاقتصادية، قال إن اقتصاد قطر قادر على امتصاص الصدمات بفضل احتياطاته المالية وخططه القائمة، رغم وجود إجراءات لتعزيز الكفاءة وإدارة التكاليف.
واعتبر أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي "غير قابل للتجزئة"، واصفًا العلاقات مع الولايات المتحدة بأنها استراتيجية.