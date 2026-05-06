قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن احتمال شنّ هجوم عسكري جديد "ليس ضئيلاً"، لكنه قال إن "العدو" يعوّل على الضغط الاقتصادي واتخذ قراراته بناءً على تقارير "خاطئة".

وأضاف أن الشعب الإيراني حتى في ظل الضغوط الاقتصادية "يتحمل الصعوبات بسبب دينه ومعتقداته".

وأشار قاليباف إلى ضرورة الاستفادة من قدرات الإيرانيين في الخارج من أجل "هزيمة العدو"، داعيًا النخب إلى عدم انتظار مراجعة المسؤولين، بل تقديم الحلول والمقترحات.

كما دعا إلى إطلاق حملة "إيران متضامنة" على غرار ما جرى خلال فترة جائحة كورونا.