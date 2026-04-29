أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن المحادثات مع إيران تُجرى عبر الهاتف، مشيرًا إلى أنه كان قد ألغى في وقت سابق سفر المفاوضين الأميركيين إلى باكستان للقاء مسؤولين إيرانيين.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة "لن تسمح" لطهران بالحصول على سلاح نووي، مضيفًا أن نحو 80 في المائة من منشآت إنتاج الصواريخ الإيرانية قد دُمّرت، وأن ما تبقى منها قد يكون عرضة للاستهداف إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف أن على النظام الإيراني التخلي عن مساره الحالي، مشيرًا إلى أن طهران حققت تقدمًا ملحوظًا حتى الآن، لكن عليها أن تقرر ما إذا كانت ستواصل اتخاذ خطوات إضافية أم لا.