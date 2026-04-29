أفادت وكالة "فرانس برس"، نقلاً عن مجموعة الاستخبارات "سايت"، بأن مجموعة غير معروفة تُدعى "حركة أصحاب اليمين الإسلامية"، ويُعتقد أن لها صلة بإيران، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع ظهر الأربعاء 29 أبريل (نيسان) في شمال لندن، وأسفر عن إصابة شخصين يهوديين.
ووفقًا لهذه الجهة الأميركية الخاصة التي ترصد وتُحلل نشاط الجماعات المتطرفة والإرهابية على الإنترنت، فإن الهجوم نُفذ بشكل فردي.
وبحسب تقرير "سايت"، فإن المجموعة المعروفة اختصارًا باسم "HAYI"، نشرت بيانًا عبر الإنترنت قالت فيه: "استُهدف الصهاينة على يد ذئابنا المنفردة في منطقة غولدرز غرين بلندن".
وأضاف التقرير أن المجموعة أعلنت، خلال الشهرين الماضيين، مسؤوليتها عن سلسلة هجمات استهدفت مواقع مرتبطة باليهود في أنحاء أوروبا. وكانت شرطة لندن قد وصفت الحادث بأنه "عمل إرهابي" بعد اعتقال شخص هاجم مدنيين بسكين.