قالت مؤسسة نرجس محمدي، نقلاً عن محاميها، إن الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، محرومة من الرعاية الطبية رغم «الحاجة الماسة للعلاج القلبي المتخصص»، وإن السلطات القضائية تمنع نقلها إلى المستشفى.

وأضاف البيان أن «الطب الشرعي في زنجان أكد حاجتها إلى إجازة علاجية لا تقل عن شهر، لكن المدعي العام في طهران لا يزال يمنع الإفراج عنها».

ووصف محاموها حالتها الصحية بأنها «حرجة»، مشيرين إلى أن ضغط دمها خلال الأيام الثلاثة الماضية تراوح بين 15 و17 بشكل خطير، وأن جسدها لا يستجيب للأدوية.

كما أفادوا بأنها فقدت أكثر من 19 كيلوغرامًا خلال الأسابيع الماضية وتعاني آلامًا مستمرة في الصدر وصداع وغثيان متكرر.

ونقلت المؤسسة عن إحدى محامياتها قولها إن حرمانها من العلاج يمثل «رسالة واضحة للمجتمع الدولي مفادها إسكات الأصوات المنتقدة حتى لو كان ذلك ببطء يؤدي إلى الموت»، واعتبرته «انتهاكًا صارخًا لكرامة الإنسان ويمثل شكلًا من أشكال التعذيب».

وأضافت أن طبيبين مختصين في زنجان أكدا عدم توفر إمكانية علاجها هناك، لكن السلطات القضائية أصرت على بقائها في المدينة بحجة توفر الإمكانات الطبية في إيران، ورفضت نقلها إلى طهران للعلاج.