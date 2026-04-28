بحث قادة دول مجلس التعاون الخليجي، خلال قمة عُقدت في جدة، آخر التطورات الإقليمية، وخاصة التوترات والهجمات المنسوبة إلى إيران ضد دول المجلس والأردن.

وأكد القادة ضرورة إيجاد حل دبلوماسي لإنهاء الأزمة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن القادة شددوا على أن أي اعتداء على دولة عضو يُعتبر اعتداءً على جميع الدول الأعضاء.

وكان أمير قطر قد صرّح سابقًا بأن القمة تعكس موقفًا موحدًا لدول المجلس تجاه التطورات الراهنة في المنطقة.

وعُقدت القمة الثلاثاء في السعودية للمرة الأولى منذ بدء الحرب ضد إيران.

وتضم دول المجلس: السعودية، الإمارات، عُمان، قطر، البحرين، والكويت.