قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، علي خضريان، إنه يرى أن استئناف الحرب "أمرٌ محسوم"، مشيرًا إلى أن إيران قررت وقف أي تبادل رسائل مع الولايات المتحدة.

وأضاف: "عندما نقول لا للمفاوضات، يجب أن يتوقف كل أشكال تبادل الرسائل، وهذا الأمر متوقف الآن، وهو قرار استراتيجي للنظام".

وتابع خضريان: "يجب أن نقف وندعم الميدان، عبر تسهيل الموازنة والقوانين، لكي تتمكن القوات المسلحة من العمل بأقل قدر من العوائق في هذه المواجهة المحسومة".