أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن دبلوماسيي الاتحاد توصلوا إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات جديدة على مسؤولين في إيران، بتهمة عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأضافت كالاس: "حرية الملاحة غير قابلة للتفاوض. إن التغيرات اليومية في وضع مضيق هرمز بين الفتح والإغلاق خطيرة. ويجب أن يظل العبور عبره مجانيًا وحُرًا".

كما قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن بعثة الأمن البحري التابعة للاتحاد الأوروبي ستكون "أسرع وسيلة" لضمان عبور آمن في المياه الخليجية بعد تحقيق السلام.

