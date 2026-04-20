قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب إنه يرفض ما ذكرته "رويترز"، نقلاً عن مسؤول باكستاني، بأن قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، أخبره بأن حصار الموانئ الإيرانية يشكّل عائقًا أمام المفاوضات، وأضاف أن منير "لم يقدم أي ملحوظة بشأن الحصار".

وتابع ترامب أن حصار الموانئ الإيرانية يُنفذ بشكل قوي.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت سابقًا أنه في حال استمرار الحصار البحري الأميركي فإن طهران لن تشارك في الجولة الثانية من مفاوضات إسلام آباد.

كما قال ترامب في مقابلة مع صحيفة "ذا هيل" إن تقييم وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، بشأن احتمال عدم انخفاض أسعار البنزين إلى أقل من 3 دولارات بحلول العام المقبل "خاطئ تمامًا"، مؤكدًا أنه بمجرد انتهاء الحرب في إيران ستنخفض أسعار البنزين.