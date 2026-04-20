نقل موقع "خبرآنلاين" عن تقرير لجمعية التجارة الإلكترونية أن إيران تراجعت مرتبتين، وأصبحت خامس أسوأ دولة في جودة الإنترنت عالميًا.

وفي الوقت نفسه، تحولت سوق بيع خدمات الـ "VPN" إلى صناعة بمليارات التومانات.

وبحسب التقرير، فإن نحو نصف المستخدمين يعتمدون على تطبيقات VPN أجنبية، غالبًا ما تكون قائمة على ملفات مجانية ومجهولة المصدر.

وفي المقابل، تستحوذ الجهات المحلية على 43.2 في المائة من السوق، بدءًا من المبيعات الصغيرة بين الأفراد وصولاً إلى العروض عبر قنوات "تلغرام".