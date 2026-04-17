والمتهمون الثلاثة، وجميعهم بريطانيون، وُجهت إليهم تهم «إشعال حريق بقصد تعريض حياة الأشخاص للخطر».

ووقع الحادث مساء الأربعاء 15 أبريل الجاري.

والمتهمون هم أويسين ماكغينس (21 عامًا)، وناثان دان (19 عاماً)، وفتى يبلغ من العمر 16 عامًا، لم يُكشف عن اسمه لأسباب قانونية، ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة "وستمنستر" الجزئي، يوم الجمعة 17 أبريل.

وكان مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال" قد أصدر، يوم الخميس 16 أبريل، بياناً بشأن الحادث، أعلن فيه عن هجوم وقع بالقرب من استوديوهات القناة في لندن، وأدان تصاعد التهديدات ضد الصحافيين المستقلين الذين لا يخضعون للرقابة أو القمع، مؤكداً أن القناة ستواصل عملها دون خوف أو خضوع للترهيب.

وجاء في البيان أنه قبل الساعة 20:15 بالتوقيت المحلي بقليل، تم منع دخول سيارة مشبوهة حاولت الدخول إلى المجمع الذي يقع فيه مبنى "إيران إنترناشيونال" في لندن عبر المدخل الرئيسي، وبعد ذلك بقليل ألقى المهاجمون زجاجات حارقة (مولوتوف) في موقف سيارات مبنى مجاور على بُعد أمتار فقط من الاستوديوهات.

وأشار البيان إلى الاستجابة السريعة لفريق الأمن في "إيران إنترناشيونال"، وخدمات الإطفاء، وشرطة لندن، مع الإشادة بإجراءاتهم.

كما أشار التقرير إلى أن استهداف القناة لم يكن حادثاً جديداً.

وكانت المحكمة الجنائية المركزية في إنجلترا، قد حكمت في 21 ديسمبر (كانون الأول) 2023 بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر على محمد حسين دوتاييف، وهو مواطن نمساوي من أصول شيشانية، بعد إدانته في قضية «هجوم إرهابي ضد إيران إنترناشيونال».

وقد أدانته هيئة المحلفين في المحكمة في هذه القضية.

وكان قد اعتُقل في فبراير(شباط) أثناء تصويره مبنى القناة السابق في غرب لندن.

ووجهت إليه تهمة جمع معلومات وتقديمها لطرف ثالث بهدف تمهيد الطريق لتنفيذ «عملية إرهابية» ضد إيران إنترناشيونال.

واضطرت قناة "إيران إنترناشيونال" في 18 فبراير 2023، وبعد تهديدات أمنية، إلى نقل بثها التلفزيوني مؤقتًا من لندن إلى واشنطن.

ثم استأنفت القناة في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبعد انقطاع دام عدة أشهر، بث برامجها من مقرها الجديد في لندن.