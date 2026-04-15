أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض حزمة جديدة من العقوبات على 3 أشخاص و17 شركة و9 ناقلات نفط مرتبطة بإيران.

واستهدفت هذه الإجراءات شبكة تابعة لمحمد حسين شمخاني، نجل أمين عام مجلس الدفاع الوطني ومستشار المرشد الإيراني السابق، علي شمخاني، إضافة إلى شبكة تمويل مرتبطة بحزب الله اللبناني.

وقالت الوزارة إن شبكة شمخاني استخدمت شركات واجهة في الإمارات العربية المتحدة والهند وجزر مارشال للالتفاف على العقوبات، وإنها حققت مليارات الدولارات من بيع النفط والغاز المسال الإيراني والروسي.

وأضافت أن شمخاني يدير "إمبراطورية" بمليارات الدولارات في تجارة النفط تعمل لصالح النظام الإيراني.

كما فرضت الوزارة عقوبات على سيد بدر الدين نعيمي موسوي، وهو مواطن إيراني يُتهم بتمويل حزب الله، إضافة إلى ثلاث شركات مرتبطة بشبكة معقدة لتجارة النفط الإيراني مقابل الذهب من فنزويلا.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإن هذه الشبكة تعمل في نهاية المطاف لصالح حزب الله و"فيلق القدس".