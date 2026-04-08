أعلنت منظمة "نت بلوكس"، المعنية برصد حركة الإنترنت حول العالم، أن انقطاع الإنترنت في إيران دخل يومه الأربعين، مع مرور 936 ساعة على شبه الانقطاع الكامل للاتصال مع العالم الخارجي.
ووفقًا لهذه المنظمة، فلا تزال إجراءات الرقابة مستمرة في زمن الحرب، في وقت تعلن فيه كل من الإدارة الأميركية وإيران تحقيق النصر، بينما يبقى الإيرانيون مرة أخرى في حالة من انعدام المعلومات.
أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء 8 أبريل (نيسان)، إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا في تدوينة له: "لن يكون هناك أي تخصيب لليورانيوم، والولايات المتحدة، بالتعاون مع إيران، ستقوم باستخراج وجمع كل المواد النووية المدفونة في أعماق الأرض".
وأضاف ترامب أن هذا الملف يخضع لـ "رقابة قمر صناعي دقيقة للغاية" منذ الهجمات الأخيرة، مشددًا على أنه "منذ ذلك الحين، لم يتبق شيء دون أن تطاله يد التغيير".
كما أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستعمل بشكل وثيق مع إيران، معتبرًا أن البلاد قد مرت بـ "تغيير نظام بنّاء للغاية".
وفيما يخص المسار الدبلوماسي، أوضح الرئيس الأميركي أن واشنطن ستجري محادثات مع طهران بشأن التعريفات الجمركية وتخفيف العقوبات، كاشفًا أن العديد من البنود الـ 15، التي طرحتها واشنطن "قد تم التوافق عليها بالفعل".
صرح جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، بأن دونالد ترامب وجه ممثلي الولايات المتحدة المقرر مشاركتهم في التفاوض مع إيران بالدخول في المحادثات بـ "حُسن نية"، لكنه حذر من أن ترامب "نفد صبره لتحقيق تقدم" في هذا المسار.
وأضاف فانس: "لقد أمرنا ترامب بالذهاب إلى طاولة المفاوضات، ولكن إذا لم يفعل الإيرانيون الشيء نفسه، فسيدركون أن الرئيس الأميركي ليس الشخص الذي يمكن المزاح معه".
وحول سير العملية التفاوضية، قال فانس: "أعتقد أننا إذا تفاوضنا بحُسن نية، فيمكننا التوصل إلى اتفاق. لكن هذه الـ (إذا) كبيرة جدًا، وتعتمد في النهاية على الطريقة التي سيتفاوض بها الإيرانيون؛ آمل أن يتخذوا القرار الصحيح".
وصف جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران بأنه "هش"، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل حول بنوده، مضيفًا: "البعض يروج للأكاذيب بشأن هذا الوقف الهش لإطلاق النار الذي توصلنا إليه".
ولم يستجب فانس للتكهنات المثارة حول احتمالية سفره إلى باكستان للمشاركة المباشرة في المفاوضات، كما امتنع مكتبه عن الإدلاء بأي تعليق بهذا الخصوص.
وأضاف نائب الرئيس الأميركي أن دونالد ترامب وجه ممثلي الولايات المتحدة المقرر مشاركتهم في التفاوض مع إيران بالدخول في المحادثات بـ "حسن نية"، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن ترامب "نفد صبره لتحقيق تقدم" في هذا الملف.
وأوضح فانس أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام "أدوات ضغط اقتصادية هائلة"، إلا أن ترامب أصدر تعليماته بعدم استخدام هذه الأدوات في الوقت الراهن.
أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية في البلاد تصدت، منذ الساعة الثامنة صباحًا، لـ "موجة مكثفة" من الهجمات بالطائرات المسيّرة التي شنتها إيران.
ووفقًا للبيان، فقد تم اعتراض ما مجموعه 28 طائرة مسيّرة كانت تستهدف الكويت.
وبحسب القوات المسلحة الكويتية، فإن عددًا من هذه المسيّرات استهدف منشآت نفطية حيوية ومحطات لتوليد الكهرباء في جنوب البلاد، مما أدى إلى وقوع خسائر مادية واسعة في البنية التحتية النفطية، ومحطات الكهرباء، ومنشآت تحلية المياه.
وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد هذه الهجمات والتصدي لها.
صرح وزير النقل العُماني، سعيد المعولي، ردًا على سؤال حول فرض رسوم على عبور السفن من مضيق هرمز، بأن موقف سلطنة عُمان واضح في هذا الشأن، حيث تم التوقيع على جميع الاتفاقيات المتعلقة بالنقل البحري الدولي.
وذكر أنه بناءً على الاتفاقيات الموقعة، لا يمكن فرض رسوم على العبور من مضيق هرمز، مضيفًا: "ومع ذلك، فإن دولاً عديدة، بما في ذلك إيران والولايات المتحدة، لم توقّع على هذه الاتفاقيات، ولذلك يوجد فراغ قانوني".
وفي سياق متصل، صرح مسؤول إقليمي لوكالة "أسوشيتد برس" بأن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين يتضمن بندًا يسمح لإيران وعمان بتحديد رسوم وعوائد على السفن التي تعبر مضيق هرمز.