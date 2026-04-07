استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) لمنع اعتماد مسودة قرار البحرين بشأن إعادة فتح مضيق هرمز في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وخلال التصويت في المجلس، صوّتت 11 دولة بالموافقة، فيما صوتت روسيا والصين ضد القرار، وامتنعت باكستان وكولومبيا عن التصويت.

ويأتي هذا التصويت قبل ساعات من المهلة النهائية التي حددها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عندالساعة 8 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، والتي كان قد أعلن فيها أنه في حال عدم إعادة فتح مضيق هرمز، سيشن هجمات على محطات الطاقة والجسور في إيران.

وكان الاقتراح الأولي للبحرين يسمح للدول باستخدام "جميع الأدوات اللازمة" لضمان مرور السفن ومنع أي محاولات لإغلاق المضيق.