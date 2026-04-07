ذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدر إيراني رفيع، أن قطر نقلت، يوم الاثنين 6 أبريل (نيسان) رسالة من إيران إلى الولايات المتحدة بشأن استهداف محطات الطاقة.

وأضاف المصدر: "إذا هاجمت الولايات المتحدة محطات الطاقة في إيران، فإن المنطقة بأسرها، ستغرق في الظلام التام".

كما أشار المصدر إلى أنه "إذا خرجت الأمور عن السيطرة، فإن حلفاء إيران‌ (الحوثيين) سيغلقون أيضاً مضيق باب المندب".

وأوضح المصدر أن الولايات المتحدة ترغب في إعادة فتح مضيق هرمز، لكن طهران لن تفعل ذلك مقابل "وعود فارغة".