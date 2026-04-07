ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الثلاثاء 7 أبريل (نيسان)، نقلاً عن عدة مسؤولين في الشرق الأوسط، أن طهران، ردًا على تهديد ترامب بتدمير "حضارة إيران بأكملها"، قطعت الاتصالات المباشرة مع الولايات المتحدة، لكنها واصلت الحوار عبر وسطاء الهدنة.

وأشار المسؤولون إلى أن هذه الخطوة عقّدت الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق قبل المهلة المحددة الساعة 8 مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لكنها لم توقف المفاوضات.

وقال أحد المسؤولين إن طهران أرادت من خلال هذا الإجراء التعبير عن رفضها للتهديدات، وإصرارها على موقفها.