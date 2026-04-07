أعلن وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، أمام جلسة مجلس الأمن، يوم الثلاثاء 7 أبريل (نيسان)، أن أمن مضيق هرمز مسؤولية دولية مشتركة، وأن إيران لا يحق لها إغلاق المضيق أمام الملاحة الدولية.
وأكد أن الدول الخليجية تُعد المصدر الرئيسي لتأمين الطاقة العالمية، ما يعزز الأهمية الدولية لمضيق هرمز.
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الثلاثاء 7 أبريل (نيسان)، نقلاً عن عدة مسؤولين في الشرق الأوسط، أن طهران، ردًا على تهديد ترامب بتدمير "حضارة إيران بأكملها"، قطعت الاتصالات المباشرة مع الولايات المتحدة، لكنها واصلت الحوار عبر وسطاء الهدنة.
وأشار المسؤولون إلى أن هذه الخطوة عقّدت الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق قبل المهلة المحددة الساعة 8 مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لكنها لم توقف المفاوضات.
وقال أحد المسؤولين إن طهران أرادت من خلال هذا الإجراء التعبير عن رفضها للتهديدات، وإصرارها على موقفها.
أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً، يوم الثلاثاء 7 أبريل (نيسان)، أعلن فيه استهداف ثماني نقاط من الجسور والطرق التي كان النظام "الإرهابي" في إيران يستخدمها لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية.
وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الإيرانية كانت تستخدم هذه الأسلحة والمعدات لتنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف الجيش الإسرائيلي: "نعمل بشكل منهجي ووفق خطة منظمة لضرب جميع مكونات نظام القمع والإرهاب، وليس المواطنين الإيرانيين. لا تتركوا الدعايات الإعلامية للنظام تؤثر عليكم".
ذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدر إيراني رفيع، أن قطر نقلت، يوم الاثنين 6 أبريل (نيسان) رسالة من إيران إلى الولايات المتحدة بشأن استهداف محطات الطاقة.
وأضاف المصدر: "إذا هاجمت الولايات المتحدة محطات الطاقة في إيران، فإن المنطقة بأسرها، ستغرق في الظلام التام".
كما أشار المصدر إلى أنه "إذا خرجت الأمور عن السيطرة، فإن حلفاء إيران (الحوثيين) سيغلقون أيضاً مضيق باب المندب".
وأوضح المصدر أن الولايات المتحدة ترغب في إعادة فتح مضيق هرمز، لكن طهران لن تفعل ذلك مقابل "وعود فارغة".
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في محادثات خلف الأبواب المغلقة، لا يبدو متفائلاً بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، ومن المتوقع أنه بعد انتهاء المهلة سيوافق على شن هجمات واسعة تستهدف محطات الكهرباء والجسور.
كما أفادت بأن طهران تطالب بمبلغ مليوني دولار عن كل سفينة تعبر مضيق هرمز، يتم تقاسمه بينها وبين سلطنة عمان.
وقال مسؤولون إسرائيليون لشبكة "سي إن إن" : “لدينا خطط للأسابيع المقبلة”.
أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن "مصدر رفيع" في إيران، بأن طهران رفضت أي وقف مؤقت لإطلاق النار مع الولايات المتحدة.
وأضاف المصدر أن طهران وضعت شروطًا مسبقة لبدء مفاوضات مع واشنطن بشأن "سلام دائم"، تشمل "الوقف الفوري للهجمات، وتقديم ضمانات بعدم تكرارها، ودفع تعويضات".
وتابع المسؤول: "في إطار اتفاق سلام دائم، تطالب طهران بفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز، على أن تختلف هذه الرسوم بحسب نوع السفينة وحمولتها والظروف السائدة".