ووفقاً للبيان، استهدفت هذه الهجمات منظومات للدفاع الجوي، بما في ذلك موقع تابع للحرس الثوري الإيراني كانت تُخزن فيه الصواريخ المستخدمة لاستهداف الطائرات.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن ضرب موقع عسكري مسؤول عن حماية مراكز البحث والتطوير التسليحي التابعة للنظام الإيراني.

وفي إطار استكمال هذه العمليات، تم استهداف موقع لتخزين الصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى عدة مواقع أخرى مخصصة لإنتاج وبحث وتطوير المعدات العسكرية الإيرانية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذه الهجمات تأتي كجزء من مرحلة تصعيد الأضرار التي تستهدف المنظومات الأساسية والبنى التحتية التابعة للنظام الإيراني.

