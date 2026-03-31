وزير الحرب الأميركي: ترامب لا يُخادع وإذا لم تصدقوا فاسألوا خامنئي
قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، إن النظام الإيراني إذا تصرف بعقلانية فسوف يوافق على شروطنا، وإلا فسيواجه تصعيدًا في الإجراءات العسكرية. وأشاد بدونالد ترامب قائلاً: دونالد ترامب لا يُخادع ولا يتراجع؛ ويمكنكم سؤال خامنئي عن ذلك.
وأضاف هيغسيث: كان يجب أن تكون الحكومة الإيرانية الجديدة قد فهمت ذلك حتى الآن. هذه الحكومة الجديدة، نظرًا لتغيير القيادة، يجب أن تكون أكثر حكمة من السابقة.
كما قال وزير الحرب الأميركي: دونالد ترامب مستعد للتوصل إلى اتفاق، وشروط هذا الاتفاق واضحة بالنسبة لهم. وإذا لم تكن إيران راغبة بذلك، فإن وزارة الحرب الأميركية ستواصل إجراءاتها بقوة أكبر.