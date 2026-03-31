قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، إن النظام الإيراني إذا تصرف بعقلانية فسوف يوافق على شروطنا، وإلا فسيواجه تصعيدًا في الإجراءات العسكرية. وأشاد بدونالد ترامب قائلاً: دونالد ترامب لا يُخادع ولا يتراجع؛ ويمكنكم سؤال خامنئي عن ذلك.

وأضاف هيغسيث: كان يجب أن تكون الحكومة الإيرانية الجديدة قد فهمت ذلك حتى الآن. هذه الحكومة الجديدة، نظرًا لتغيير القيادة، يجب أن تكون أكثر حكمة من السابقة.

كما قال وزير الحرب الأميركي: دونالد ترامب مستعد للتوصل إلى اتفاق، وشروط هذا الاتفاق واضحة بالنسبة لهم. وإذا لم تكن إيران راغبة بذلك، فإن وزارة الحرب الأميركية ستواصل إجراءاتها بقوة أكبر.