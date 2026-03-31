وجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء 31 مارس، خطاباً شديد اللهجة إلى الدول التي تواجه نقصاً في وقود الطائرات بسبب الاضطرابات في مضيق هرمز، مؤكداً أن على هذه الدول التحرك بنفسها لتأمين احتياجاتها.

وشدد ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "إلى جميع الدول التي لا تستطيع تأمين وقود الطائرات بسبب وضع مضيق هرمز، مثل بريطانيا التي رفضت المشاركة في قطع رأس النظام الإيراني، لدي مقترح لكم: أولاً، اشتروا من أميركا، فنحن لدينا ما يكفي. وثانياً، استجمعوا قدراً من الشجاعة المتأخرة، اذهبوا إلى المضيق وخذوه بأنفسكم".

وأضاف ترامب: "يجب أن تتعلموا الدفاع عن أنفسكم. أميركا لن تكون هناك لمساعدتكم بعد الآن، تماماً كما لم تكونوا أنتم معنا".

وتابع مؤكداً: "إيران قد انتهت فعلياً ومنهكة تماماً. لقد أُنجز الجزء الصعب من العمل. اذهبوا واحصلوا على نفطكم".