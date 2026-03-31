أعلن الجيش الإسرائيلي أن موجة جديدة من الهجمات على مواقع إنتاج الأسلحة في طهران اكتملت فجر يوم الثلاثاء. وبحسب تصريحات الجيش، نفّذت القوات الجوية الإسرائيلية هذه الهجمات مساءً بهدف تعميق الضرر الذي يلحق بصناعات إنتاج الأسلحة التابعة للنظام الإيراني.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن من بين الأهداف المدمرة مصنعًا يُستخدم لصب وملء رؤوس حربية للصواريخ الباليستية بالمتفجرات، وكانت هذه الصواريخ موجهة لاستهداف إسرائيل.
كما استُهدف مجمع لأبحاث وتطوير مكونات الأسلحة المتقدمة، وموقع لإنتاج مكونات الصواريخ الباليستية. وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد شمل الهجوم أيضًا مواقع لإنتاج وتطوير مكونات الصواريخ المضادة للدبابات، والصواريخ قصيرة المدى أرض-جو، وغيرها من الأسلحة.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه واصل في الوقت نفسه استهداف أنظمة إطلاق النار في طهران، بما في ذلك مواقع إطلاق الصواريخ ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للطائرات.