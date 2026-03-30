ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الصناعات الدفاعية الإسرائيلية قامت مؤخرًا برفع وتيرة إنتاج صواريخ الاعتراض والذخائر الجوية الأخرى إلى ثلاثة أضعاف، وذلك استجابةً لاحتياجات الجيش المتزايدة خلال الحرب الجارية مع إيران.
وتأتي هذه الخطوة بعد تحذيرات سابقة أطلقتها عدة وسائل إعلامية بشأن احتمال انخفاض مخزون صواريخ الاعتراض لدى إسرائيل.
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأنه لم يتم إجراءِ أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة منذ انتهاء الجولة الأخيرة من المباحثات.
وأوضح أن ما تم تداوله هو مجرد رسائل نقلها وسطاء، من بينهم باكستان، تتعلق برغبة وطلب الجانب الأميركي إجراء مفاوضات.
ووصف بقائي المطالب الأميركية المطروحة تحت مسمى "البنود الـ 15" بأنها "مفرطة للغاية وغير منطقية".
أعلن الجيش الإسرائيلي، في إطار استمرار غاراته الجوية على العاصمة الإيرانية، أنه استهدف نحو 40 مركزاً للإنتاج والأبحاث المرتبطة بالأسلحة خلال اليومين الماضيين.
ووفقاً لبيان الجيش، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي يوم الأحد موجة من الهجمات استهدفت البنية التحتية التابعة للنظام الإيراني في طهران، حيث استُخدم في هذه العمليات أكثر من 80 قذيفة وصاروخاً.
وشملت الأهداف التي طالها القصف: "منشآت لتجميع منظومات صاروخية "أرض-جو" بعيدة المدى، مراكز لإنتاج القطع اللازمة لتطوير الصواريخ المضادة للدبابات ومنظومات الدفاع الجوي قصيرة المدى، ومركزاً متخصصاً في إنتاج وأبحاث وتطوير محركات الصواريخ الباليستية".
وأكد الجيش الإسرائيلي أن الهجمات على مراكز إنتاج الأسلحة في طهران قد تكثفت خلال اليومين الأخيرين، مشدداً على أن هذا المسار سيستمر بهدف إضعاف القدرة الإنتاجية العسكرية للنظام الإيراني.
أفادت تقارير واردة من شهود عيان بأنه في فجر اليوم الاثنين 30 مارس، سُجّلت موجة جديدة من الانفجارات والهجمات في مناطق مختلفة من إيران.
في محافظة هرمزغان، أفاد سكان جزيرة كيش بوقوع انفجارين عنيفين عند الساعة 04:50 فجرًا. وفي الوقت ذاته، ذكر مواطنون في جزيرة قشم أنهم سمعوا دوي انفجارات متتالية وقوية بين الساعة 04:00 و05:00، مشيرين إلى أنها تسببت في اهتزاز النوافذ.
كما تم الإبلاغ عند الساعة 05:04 عن استمرار دوي الانفجارات، فيما رجّح بعض الشهود أن يكون مصدرها من جهة جزيرة لارك.
وفي بندر عباس، تشير التقارير إلى سماع عدة انفجارات قوية قرابة الساعة 04:30 فجرًا.
وفي شمال البلاد، أفاد سكان مدينة بابل في محافظة مازندران بسماع دوي انفجار عنيف في محيط المدينة خلال ساعات الفجر.
وفي محافظة كردستان، تفيد التقارير الواردة من دهغلان بأنه نحو الساعة 04:20 تم استهداف منشآت مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة بشكل كامل.
كما أفاد شهود عيان في تبريز، مركز محافظة أذربيجان الشرقية، بوقوع هجمات عنيفة في نطاق من المدينة خلال الفترة ما بين الساعة 23:30 و23:50 من مساء اليوم السابق.
تعرضت طهران وتبريز وبندر عباس وكيش وعدد من المدن الأخرى في إيران لهجمات جوية فجر يوم الاثنين.
وبحسب تقارير واردة من شهود عيان، سُجّلت فجر الاثنين موجة جديدة من الانفجارات والتحركات الجوية في مناطق مختلفة من البلاد.
في محافظة هرمزغان، أفاد سكان كيش وقشم بوقوع عدة انفجارات قوية، كما سُمع دوي انفجارات متتالية في بندر عباس. وتشير بعض التقارير إلى أن مصدر جزء من هذه الانفجارات يُحتمل أن يكون في محيط جزيرة لارك.
وفي محافظة طهران، تم الإبلاغ عن سماع دوي انفجارات في نطاق شارع استاد آزادي ومدينة راه آهن، كما سُمع عدد من الانفجارات البعيدة في إسلام شهر.
أما في محافظة البرز، فقد أفاد مواطنون في فرديس بوقوع انفجارين عنيفين. وفي كردستان، تشير التقارير الواردة من دهغلان إلى استهداف منشآت مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة. كما تم الإبلاغ عن هجمات عنيفة في أجزاء من مدينة تبريز.
وفي الوقت ذاته، أفادت تقارير من محافظة لرستان بتحليق طائرات مقاتلة فوق مدينة كوهدشت، بينما شهدت مدن بابل وآمل وتشالوس ونور في محافظة مازندران دوي انفجارات وتحليقًا لمقاتلات.
كما تعرضت مدينة تشابهار في محافظة سيستان وبلوشستان لإطلاق عدة صواريخ.
وكانت تقارير قد تحدثت، مساء الأحد، عن وقوع انفجارات وتحليق طائرات مقاتلة في طهران وبندر عباس ومدن أخرى.
