أفادت تقارير واردة من شهود عيان بأنه في فجر اليوم الاثنين 30 مارس، سُجّلت موجة جديدة من الانفجارات والهجمات في مناطق مختلفة من إيران.
في محافظة هرمزغان، أفاد سكان جزيرة كيش بوقوع انفجارين عنيفين عند الساعة 04:50 فجرًا. وفي الوقت ذاته، ذكر مواطنون في جزيرة قشم أنهم سمعوا دوي انفجارات متتالية وقوية بين الساعة 04:00 و05:00، مشيرين إلى أنها تسببت في اهتزاز النوافذ.
كما تم الإبلاغ عند الساعة 05:04 عن استمرار دوي الانفجارات، فيما رجّح بعض الشهود أن يكون مصدرها من جهة جزيرة لارك.
وفي بندر عباس، تشير التقارير إلى سماع عدة انفجارات قوية قرابة الساعة 04:30 فجرًا.
وفي شمال البلاد، أفاد سكان مدينة بابل في محافظة مازندران بسماع دوي انفجار عنيف في محيط المدينة خلال ساعات الفجر.
وفي محافظة كردستان، تفيد التقارير الواردة من دهغلان بأنه نحو الساعة 04:20 تم استهداف منشآت مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة بشكل كامل.
كما أفاد شهود عيان في تبريز، مركز محافظة أذربيجان الشرقية، بوقوع هجمات عنيفة في نطاق من المدينة خلال الفترة ما بين الساعة 23:30 و23:50 من مساء اليوم السابق.
تعرضت طهران وتبريز وبندر عباس وكيش وعدد من المدن الأخرى في إيران لهجمات جوية فجر يوم الاثنين.
وبحسب تقارير واردة من شهود عيان، سُجّلت فجر الاثنين موجة جديدة من الانفجارات والتحركات الجوية في مناطق مختلفة من البلاد.
في محافظة هرمزغان، أفاد سكان كيش وقشم بوقوع عدة انفجارات قوية، كما سُمع دوي انفجارات متتالية في بندر عباس. وتشير بعض التقارير إلى أن مصدر جزء من هذه الانفجارات يُحتمل أن يكون في محيط جزيرة لارك.
وفي محافظة طهران، تم الإبلاغ عن سماع دوي انفجارات في نطاق شارع استاد آزادي ومدينة راه آهن، كما سُمع عدد من الانفجارات البعيدة في إسلام شهر.
أما في محافظة البرز، فقد أفاد مواطنون في فرديس بوقوع انفجارين عنيفين. وفي كردستان، تشير التقارير الواردة من دهغلان إلى استهداف منشآت مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة. كما تم الإبلاغ عن هجمات عنيفة في أجزاء من مدينة تبريز.
وفي الوقت ذاته، أفادت تقارير من محافظة لرستان بتحليق طائرات مقاتلة فوق مدينة كوهدشت، بينما شهدت مدن بابل وآمل وتشالوس ونور في محافظة مازندران دوي انفجارات وتحليقًا لمقاتلات.
كما تعرضت مدينة تشابهار في محافظة سيستان وبلوشستان لإطلاق عدة صواريخ.
وكانت تقارير قد تحدثت، مساء الأحد، عن وقوع انفجارات وتحليق طائرات مقاتلة في طهران وبندر عباس ومدن أخرى.
تعرضت طهران وتبريز وبندر عباس وكيش وعدد من المدن الأخرى في إيران لهجمات جوية فجر يوم الاثنين. وبحسب تقارير واردة من شهود عيان، سُجّلت فجر الاثنين موجة جديدة من الانفجارات والتحركات الجوية في مناطق مختلفة من البلاد.
في محافظة هرمزغان، أفاد سكان كيش وقشم بوقوع عدة انفجارات قوية، كما سُمع دوي انفجارات متتالية في بندر عباس. وتشير بعض التقارير إلى أن مصدر جزء من هذه الانفجارات يُحتمل أن يكون في محيط جزيرة لارك.
وفي محافظة طهران، تم الإبلاغ عن سماع دوي انفجارات في نطاق شارع استاد آزادي ومدينة راه آهن، كما سُمع عدد من الانفجارات البعيدة في إسلام شهر.
أما في محافظة البرز، فقد أفاد مواطنون في فرديس بوقوع انفجارين عنيفين. وفي كردستان، تشير التقارير الواردة من دهغلان إلى استهداف منشآت مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة. كما تم الإبلاغ عن هجمات عنيفة في أجزاء من مدينة تبريز.
وفي الوقت ذاته، أفادت تقارير من محافظة لرستان بتحليق طائرات مقاتلة فوق مدينة كوهدشت، بينما شهدت مدن بابل وآمل وتشالوس ونور في محافظة مازندران دوي انفجارات وتحليقًا لمقاتلات.
كما تعرضت مدينة تشابهار في محافظة سيستان وبلوشستان لإطلاق عدة صواريخ.
وكانت تقارير قد تحدثت، مساء الأحد، عن وقوع انفجارات وتحليق طائرات مقاتلة في طهران وبندر عباس ومدن أخرى.
كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن تسريب معلومات تتعلق بخطة لعملية برية داخل إيران بمشاركة قوات كردية معارضة، وما أعقبه من تعزيز الدفاعات التابعة لإيران في شمال غرب البلاد، دفع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة إلى ممارسة ضغوط على الرئيس دونالد ترامب لسحب الخطة من جدول الأعمال.
وأفادت القناة، في تقرير استقصائي نُشر السبت، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا تخططان لمشاركة قوات كردية شبه عسكرية في هجوم على إيران مع بداية الحرب، إلا أن تسريب المعلومات في وسائل الإعلام، إلى جانب ضغوط الحلفاء الإقليميين وتردد الأكراد أنفسهم، أدى إلى تراجع واشنطن عن تنفيذ الخطة.
ووصفت الخطة بأنها تهدف إلى «كسر حاجز الخوف» لدى معارضي النظام، ومساعدة الإيرانيين على إطلاق انتفاضة تُفضي إلى إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية. وبحسب التقرير، كان من المقرر أن تشارك «عشرات الآلاف» من المقاتلين الأكراد، من مختلف الفصائل الكردية الإيرانية، في العملية، على أن يدخلوا الأراضي الإيرانية في الأيام الأولى من الحرب عبر الحدود مع العراق، تحت غطاء جوي واسع من الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأشار التقرير إلى أن تمهيدًا لهذه العملية، نُفذت هجمات مكثفة على مواقع أمنية وعسكرية تابعة للجمهورية الإسلامية في غرب إيران، شملت استهداف مسؤولين حكوميين، وقواعد عسكرية، ومنظومات صاروخية، ومراكز شرطة، ومواقع تابعة لقوات «الباسيج»، بهدف فتح الطريق أمام تقدم القوات الكردية.
وفي الأيام الأولى من الهجمات المشتركة الأمريكية-الإسرائيلية على أهداف عسكرية إيرانية، ظهرت تقارير عن قرب انطلاق عملية برية من إقليم كردستان العراق بمشاركة جماعات كردية إيرانية متمركزة هناك. كما كُشف عن اتصال هاتفي جرى بين دونالد ترامب وكل من مسعود بارزاني وبافل طالباني، بحسب ما أورده موقع أكسيوس نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة، وصف أحدها هذه الاتصالات بأنها «حساسة»، فيما اعتبرها مصدر آخر نتيجة «أشهر من الضغط واللوبيات السرية» بقيادة بنيامين نتنياهو.
ونقل أحد المسؤولين عن تلك المصادر قوله إن الرأي السائد، وخصوصًا لدى بنيامين نتنياهو، كان أن الأكراد سيدخلون المواجهة ويطلقون انتفاضة. وأضاف أن نتنياهو، الذي كان «يدفع بلا توقف» نحو توجيه ضربة لإيران وتغيير نظامها، طرح هذه الفكرة للمرة الأولى خلال اجتماع في البيت الأبيض مع ترامب.
وخلال اليوم السابع من الحملة العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، نُفذت موجة من الضربات الجوية المكثفة استهدفت 35 موقعًا تابعًا للحرس الثوري الإيراني وقوات أمنية أخرى في غرب إيران، فيما ردت إيران بهجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع داخل العراق، خاصة في إقليم كردستان.
وبعد يوم واحد فقط، أعلن دونالد ترامب في خطاب له أنه لا يعتزم إشراك الأكراد في القتال، مؤكدًا: «لا نسعى لإقحام الأكراد. لا أريد أن أرى الأكراد يتعرضون للأذى أو القتل».
كما أشار تقرير القناة 12 إلى أن الموساد عمل لسنوات على تطوير خطة لإشراك الأكراد في إسقاط النظام الإيراني، بالتعاون مع وكالة المخابرات المركزية، بما في ذلك تقديم الدعم والتسليح. وذكر أن رئيس الموساد ديفيد برنياع عرض الخطة على بنيامين نتنياهو، كما طرحها في واشنطن قبيل اندلاع الحرب.
في المقابل، رأت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) أن فرص نجاح الخطة محدودة، ووصفتها مصادر رفيعة بأنها «خيالية» و«مليئة بالثغرات»، رغم تقديمها في كل من إسرائيل والولايات المتحدة على أنها خطة «موثوقة بالكامل»، استنادًا إلى قناعة بأن «الأكراد سيؤدون دورهم». وساهم هذا التقييم في إقناع دونالد ترامب بالمضي في الهجمات المشتركة.
وبحسب تقرير تايمز أوف إسرائيل، أكد أحد أعضاء «حزب الحرية الكردستاني» إلى جانب محللين أكراد آخرين، وجود اتفاق واسع بين الفصائل الكردية على «التعاون لإسقاط النظام»، مع تحديد توقيتين محتملين لبدء الهجوم.
في هذه الأثناء، حذّر رجب طيب أردوغان من أن أنقرة لن تقبل بأي شكل من الأشكال بقيام كيان كردي مستقل في المنطقة، فيما أبلغت دول عربية في الخليج واشنطن أن تفكك إيران على أسس عرقية قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط بأكمله. كما أشار تقرير «أكسيوس» إلى أن ترامب ناقش مع أردوغان مسألة مشاركة الأكراد في العمليات العسكرية.
من جهتهم، أبدى الأكراد شكوكًا بشأن مستقبلهم في مواجهة إيران ومدى موثوقية الدعم الأمريكي، وطالبوا بضمانات سياسية إلى جانب الدعم العسكري، خاصة في ضوء تجارب سابقة في سوريا، حيث شعروا بأن واشنطن لم تلتزم بشكل كامل بتعهداتها.
وخلص التقرير إلى أن فقدان عنصر المفاجأة دفع دونالد ترامب إلى اعتبار العملية «شديدة الخطورة»، فأصدر أمرًا بإلغائها، قبل أن تُستبعد الفكرة لاحقًا بشكل كامل من جدول الأعمال، حتى مع ظهور فرصة ثانية لتنفيذها.
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف، مساء السبت، موقعاً مركزياً لإنتاج الأجزاء الحيوية للصواريخ الباليستية في طهران.
ووفقاً لهذا التقرير، كان هذا الموقع واحداً من مركزين في إيران يقومان بتطوير القطع الرئيسية اللازمة لتجميع وتشغيل الصواريخ.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف عشرات المواقع الأخرى، بما في ذلك منشآت لإنتاج محركات الصواريخ الباليستية، وموقع لإنتاج محركات الطائرات المسيرة، وموقع مركزي لتطوير منظومات الدفاع الجوي وإنتاج صواريخ أرض-جو.
نشرت قناة "تليغرام" التابعة لرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، رسالة أكد فيها أن الحرب تمر الآن في "أكثر لحظاتها حساسية". وأوضح قاليباف أن العدو، الذي كان يدعي سابقاً تدمير القوات الجوية والبحرية والصاروخية ويخطط لإسقاط النظام، بات هدفه الآن منحصراً في "فتح مضيق هرمز".
وأشارت الرسالة إلى أن الولايات المتحدة تسعى حالياً عبر المسار الدبلوماسي، ومن خلال "قائمة مكونة من 15 بنداً"، لتحقيق ما عجزت عنه في الحرب.
وشدد قاليباف على أنه طالما استمرت واشنطن في السعي وراء استسلام إيران، فإنها ستسمع رد "هيهات منا الذلة".
وفي جزء آخر من الرسالة، خاطب قاليباف الشعب قائلاً: "خلال هذه الليالي الثلاثين، بكيتم معاً في عزاء علي خامنئي، ووقفتم بوجه العدو بهتافات (لا مساومة، ولا استسلام، بل القتال ضد أميركا)، مما منح الصواريخ قوة، بل وربما هبطتم أنتم أنفسكم كالصواريخ على جسد الخصم".