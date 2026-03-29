أفادت وسائل إعلام إيرانية بحدوث انقطاع في التيار الكهربائي في بعض مناطق طهران وكرج، عقب سماع دوي انفجارات قوية. وذكرت وسائل الإعلام، مساء الأحد، وقوع انفجار عنيف في شرق وشمال شرق طهران، مشيرة إلى تسجيل انقطاع للكهرباء في منطقة جهانشهر بمدينة كرج.

وأفاد موقع خبر أونلاين بأن انفجارًا شديدًا هزّ وسط وشمال طهران، فيما شهد غرب المدينة عدة انفجارات مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي. وفي مدن زاهدان ورشت وچالوس ومتل‌قو وصومعه‌سرا، أفاد متابعون بسماع أصوات طائرات حربية ووقوع عدة انفجارات.