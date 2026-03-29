الجيش الإسرائيلي: استهداف مراكز قيادة متنقلة ومنشآت صاروخية في طهران
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استكمل، يوم السبت، موجة جديدة من الضربات الجوية استهدفت مراكز قيادة متنقلة ومنشآت لإنتاج الأسلحة في طهران.
وأوضح أن السلطات الإيرانية، وبعد استهداف معظم مراكز قيادتها خلال الشهر الماضي، لجأت إلى نقل هذه المراكز إلى وحدات متنقلة، مشيرًا إلى أنه تم في هذا السياق استهداف عدد من مراكز القيادة المؤقتة إلى جانب القادة المتواجدين فيها.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الضربات التي نُفذت يوم السبت شملت أيضًا منشآت إنتاج وتخزين الصواريخ الباليستية، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.
أفادت تقارير منشورة ورسائل واردة من مصادر محلية بأن مناطق عدة في إيران شهدت هجمات جوية وانفجارات.
ففي أصفهان، استُهدف نطاق "سباهانشهر" بهجوم. وفي محافظة فارس، أُفيد بسماع دوي انفجارات في منطقتي جراش وأوز، وتحديدًا في محيط جبل لار وقرية قلات، بالتزامن مع تحليق مقاتلات.
وفي مازندران، شهدت مدينتا نوشهر ومتل قو انفجارات وتحليقًا متواصلًا للطائرات الحربية، كما أُفيد باستهداف نقطة في منطقة لتينغان، إضافة إلى موقع راداري تابع للجيش الإيراني في جبال جلك.
أما في قزوين، فقد وردت تقارير عن وقوع انفجارات وتحليق للطائرات المقاتلة.
وفقاً للتقارير المنشورة عبر صفحة "وحيد أونلاين"، وبالتزامن مع استمرار الهجمات الجوية، نُشرت رسائل عديدة حول وقوع انفجارات وتحليق مقاتلات في محافظة أصفهان والمناطق المحيطة بها.
وذكرت الصفحة أنه في حدود الساعة 6:40 صباحاً، استُهدف معسكر "ثأر الله" التابع للحرس الثوري الإيراني في مدينة "شهرضا"، حيث وقعت انفجارات عدة في المدينة.
وأشارت بعض المصادر إلى وقوع "ثلاث إصابات شديدة" تسببت شدتها في اهتزاز زجاج المنازل، كما نُشرت تقارير عن مشاهدة دخان أسود في نطاق منطقة "ويلاشهر".
وفي الوقت نفسه، أُفيد بتحليق مقاتلات على ارتفاع منخفض في مدينة أصفهان ما بين الساعة 6:20 و6:40 صباحاً، ووصف بعض المواطنين صوتها بأنه كان قريباً جداً.
وفي منطقة "آران وبيدغل" القريبة من كاشان، وقعت عدة انفجارات متتالية فجر السبت، فيما تحدثت مصادر غير رسمية عن احتمال استهداف منشآت "فولاذ كوير" أو ثكنة عسكرية.
كما أفادت "وحيد أونلاين" بسماع أصوات انفجارات في محافظة البرز شملت مناطق: كرج، كوهردشت، مهرشهر، مهرويلا، كلشهر، كمال شهر، نظر آباد، هشتغرد، كردان، وطهران دشت.
أفادت تقارير تلقتها "إيران إنترناشيونال" من مصادر ميدانية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات وتحليق للطائرات المقاتلة في عدة مدن إيرانية، وفقاً للتفاصيل التالية: بهبهان: وردت تقارير عن سماع أصوات مستمرة للمقاتلات تزامناً مع دوي انفجارات في المدينة بين الساعة 01:00 و04:00 فجراً.
تبریز: سُمع دوي انفجار في تمام الساعة 02:00 فجراً في منطقة "ياغشیان" بالقرب من "شمیم بایداری".
أصفهان: سُمع دوي عدة انفجارات عنيفة في نقاط مختلفة من المدينة في تمام الساعة 03:25 فجراً.
إسلام شهر: سُمع دوي عدة انفجارات في المدينة بين الساعة 04:00 و04:35 فجراً.
نيسابور: أُبلغ عن تحليق طائرات مقاتلة فوق سماء المدينة في تمام الساعة 04:39 صباحاً.
كرج: سُمع دوي انفجار شديد للغاية في منطقة "عظيمية" عند الساعة 04:00 فجراً. كما وقع انفجاران عند الساعة 04:03 (أحدهما بعيد والآخر قريب جداً) في منطقة "شاهين فيلا"، مما أدى إلى اهتزاز المباني.
طهران: سُمع دوي انفجارات عنيفة في منطقتي "شيتغر" و"كوهك" عند الساعة 04:10 فجراً.
لار: رُصد إطلاق صاروخين من قاعدة القوات الجوية في تمام الساعة 05:10 صباحاً، تلاه بدقائق قليلة سماع صوت مقاتلات وعدة انفجارات.
بستك: سُمع صوت للمقاتلات عن قرب عند الساعة 05:15 فجراً، أعقبه سلسلة انفجارات متتالية مع اهتزازات شديدة في ضواحي المدينة. كما أُبلغ عن أصوات طائرات قوية واهتزازات عند الساعة 06:30 صباحاً.
مشهد: سُمع دوي عدة انفجارات ضخمة ترافقت مع أصوات طائرات مقاتلة وتصدي الدفاعات الجوية بين الساعة 06:00 و07:00 صباحاً.
استهدفت إيران، ليل الخميس وفجر الجمعة، كلاً من إسرائيل والمملكة العربية السعودية والكويت بهجمات باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ. ولم تسفر هذه الهجمات عن وقوع خسائر بشرية، حيث تم اعتراض الطائرات المسيرة التي أُطلقت.
وأعلنت وزارة الدفاع السعودية في بيانين منفصلين عن اعتراض سبع طائرات مسيرة فوق المنطقة الشرقية.
من جانبه، أعلن الحرس الوطني الكويتي أن الدفاعات الجوية للبلاد تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين.
كما أفاد الجيش الإسرائيلي بإطلاق عدة صواريخ من إيران، إلا أن تقارير إعلامية إسرائيلية أكدت أن هذه الهجمات لم تتسبب في وقوع إصابات بشرية.
أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن دولة #الإمارات العربية المتحدة أبلغت حلفاءها بأنها ستشارك في قوة بحرية متعددة الجنسيات تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدة أنها ستعمل على ضمان عبور السفن من هذا الممر الملاحي الحيوي.
ووفقاً للصحيفة، فقد أخطرت أبوظبي الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى بهذا الأمر، معلنةً عن نيتها إرسال قواتها البحرية واتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إيران.
وفي سياق متصل، صرح أحد المصادر للصحيفة بأن التركيز ينصب على تشكيل أوسع قوة دولية ممكنة، مشدداً على أن الهدف ليس الدخول في حرب مع إيران، بل الرد على ما وُصف بأنه "حرب ضد الاقتصاد العالمي".
كما أضافت "فايننشال تايمز" أن الإمارات تعمل بالتعاون مع البحرين على صياغة مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي للحصول على تفويض رسمي لهذه القوة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذه الخطوة قد تصطدم بمعارضة من جانب روسيا والصين.