سقوط قذائف على مطار لامرد الدولي في إيران دون إصابات
أعلن محافظ لامرد، جنوب إيران، مساء الأربعاء 25 مارس (آذار)، سقوط قذائف على مطار المدينة الدولي، مشيرًا إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت عدم وقوع أي إصابات بين السكان أو موظفي المطار.
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية إحباط "مخطط إرهابي"، واعتقال شبكة مكوّنة من ستة أشخاص.
وأضاف أن السلطات قامت بتحديد وتتبع 14 متهمًا هاربًا خارج البلاد.
ووفقًا للمتحدث، تتألف المجموعة من خمسة مواطنين كويتيين، وخمسة أشخاص تم إلغاء جنسياتهم، ومواطنين إيرانيين اثنين، ومواطنين لبنانيين اثنين.
كما أعلن وجود ارتباط مباشر بين المشتبه بهم وحزب الله اللبناني.
ذكر موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى ومصدر إسرائيلي أن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، رفض الأسبوع الماضي اقتراح رئيس وزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يقضي بدعوة الإيرانيين للنزول إلى الشوارع والإطاحة بالنظام.
وبحسب التقرير، ادعى نتنياهو في مكالمة هاتفية مع ترامب أن النظام الإيراني في حالة فوضى وأن هناك فرصة لزعزعة استقراره، واقترح أن يطلب الطرفان من الإيرانيين النزول إلى الشوارع.
وقال مسؤول أمريكي لـ "أكسيوس" إن ترامب رد قائلاً: «لماذا نطلب من الناس النزول إلى الشوارع وهم سيُقتلون فقط؟».
وأضاف "أكسيوس" أن الطرفين اتفقا على الانتظار ومراقبة ما إذا كان الإيرانيون سيخرجون إلى الشوارع خلال احتفالات الأربعاء الأخير من العام الإيراني، لكن التقارير أشارت إلى أن عدد المشاركين كان قليلاً، وهو ما اعتبره المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون ناتجًا عن الخوف من رد فعل النظام
وأشار التقرير إلى أنه بينما تعتبر إسرائيل تهيئة الظروف لثورة شعبية هدفاً رئيسياً لها، يرى المسؤولون الأميركيون أن ترامب يعتبر تغيير النظام في إيران أكثر «نتيجة جانبية»، وفي الوقت نفسه مهتم بالمسار الدبلوماسي.
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها العسكرية، بما في ذلك تحقيق انتصار سريع وتغيير النظام في إيران.
وأشار إلى أن "أميركا فشلت في أهدافها العسكرية، بما في ذلك الانتصار السريع وتغيير النظام"، وقال: "رسالتي إلى الدول المجاورة هي أن تبتعد عن أميركا".
وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن طهران أظهرت للعالم "أنه لا توجد دولة يمكنها تهديد أمنها".
وقال: "أظهرنا للعالم أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على إيران؛ اللعب بمصالحنا له تبعات ثقيلة. على العدو أن يتعلم درسًا حتى لا يفكر مرة أخرى في الهجوم، ويجب تُعوض الأضرار التي لحقت بالشعب الإيراني. مضيق هرمز مغلق فقط أمام سفن العدو".
وشدد عراقجي: "سوف نستهدف مصالح الأميركيين أينما وُجدت؛ وكل من يشارك في هذا الهجوم يُعتبر هدفًا مشروعًا بالنسبة لنا".
قال نائب الأمن في محافظة خراسان رضوي، أمر الله شمقدري، إن صواريخ أصابت مناطق قرب مطار "مشهد"، شمال شرقي إيران، كما تم تفعيل منظومات الدفاع الجوي.
وكانت تقارير سابقة أفادت بسماع أصوات مقاتلات ودوي انفجارات متعددة في عدة نقاط من مدينة مشهد، بما في ذلك مطار هاشمي نجاد.
كما أشارت الرسائل الواردة من متابعي "إيران إنترناشيونال" إلى أنه مساء يوم الأربعاء 25 مارس (آذار)، سُمع دوي عدة انفجارات قوية في منطقة "شارع الصلاة"، بالإضافة إلى انفجارات في منطقة كوه سنجي وعدة نقاط أخرى، كما لوحظ تحليق مقاتلتين على ارتفاع منخفض.
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أنه ما لم تعلن واشنطن بشكل مباشر عن موعد المفاوضات مع إيران، فلا ينبغي لوسائل الإعلام نشر تقارير حول أي محادثات محتملة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وفيما يتعلق بالجدول الزمني لعبور ناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، قالت إنه لا يوجد حاليًا توقيت محدد، لكن هذا الملف تتم متابعته بسرعة من قِبل الإدارة الأميركية.
وردًا على سؤال بشأن لبنان ونزوح ما لا يقل عن مليون شخص، قالت إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يتحرك بسرعة للقضاء على التهديد الإيراني في الشرق الأوسط، بما في ذلك إضعاف قوات طهران بالوكالة مثل حزب الله، مشيرة إلى أن هذا المسار سيستمر خلال هذا الأسبوع والأسبوعين المقبلين.
كما شددت على أن واشنطن لن تدخل في تفاصيل هذه المفاوضات «الحساسة للغاية»، وأن الرئيس الأمريكي منح دبلوماسييه حرية التحرك لإدارة هذه المحادثات دون طرحها في وسائل الإعلام.