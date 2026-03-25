ذكر موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى ومصدر إسرائيلي أن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، رفض الأسبوع الماضي اقتراح رئيس وزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يقضي بدعوة الإيرانيين للنزول إلى الشوارع والإطاحة بالنظام.

وبحسب التقرير، ادعى نتنياهو في مكالمة هاتفية مع ترامب أن النظام الإيراني في حالة فوضى وأن هناك فرصة لزعزعة استقراره، واقترح أن يطلب الطرفان من الإيرانيين النزول إلى الشوارع.

وقال مسؤول أمريكي لـ "أكسيوس" إن ترامب رد قائلاً: «لماذا نطلب من الناس النزول إلى الشوارع وهم سيُقتلون فقط؟».

وأضاف "أكسيوس" أن الطرفين اتفقا على الانتظار ومراقبة ما إذا كان الإيرانيون سيخرجون إلى الشوارع خلال احتفالات الأربعاء الأخير من العام الإيراني، لكن التقارير أشارت إلى أن عدد المشاركين كان قليلاً، وهو ما اعتبره المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون ناتجًا عن الخوف من رد فعل النظام

وأشار التقرير إلى أنه بينما تعتبر إسرائيل تهيئة الظروف لثورة شعبية هدفاً رئيسياً لها، يرى المسؤولون الأميركيون أن ترامب يعتبر تغيير النظام في إيران أكثر «نتيجة جانبية»، وفي الوقت نفسه مهتم بالمسار الدبلوماسي.