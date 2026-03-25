أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء عدة موجات من الهجمات التي استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في طهران.

كما أفاد متابعو "إيران إنترناشيونال" باستمرار الهجمات في مناطق مختلفة من إيران.

وجاء في إحدى الرسائل أنه بين الساعة 12:30 و14:00 (بالتوقيت المحلي) من يوم الأربعاء، تم استهداف موقع الدفاع الجوي "الإمام علي" في كهريزك عدة مرات.

وذكر أحد المواطنين أن عدة انفجارات سُمعت، ظهر الأربعاء 25 مارس (آذار)، في فرديس ومارليك وملارد.

وبحسب رسالة أخرى، سُمعت نحو الساعة 15:00 دوي انفجارين قويين نسبيًا في أصفهان وزرين‌ شهر.