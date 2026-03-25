اعترض مندوب إيران في الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان على استخدام ممثلي الدول الأخرى لكلمة «النظام» للإشارة إلى بلاده.

ومن جهة أخرى، أدان ممثل الفلبين نيابة عن دول الآسيان هجمات النظام الإيراني على دول المنطقة، ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.

وطالب ممثل السويد أيضًا بوقف هجمات النظام الإيراني على دول المنطقة.

وأدان استخدام النظام الإيراني لعقوبة الإعدام، بما في ذلك ضد المواطنين مزدوجي الجنسية، ودعا النظام إلى إنهاء قمع الشعب.