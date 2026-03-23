شكر المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على قراره بتأجيل الهجوم على محطات الطاقة في إيران، وأضاف أن هذا القرار يتيح الآن إمكانية التواصل الفوري والمباشر مع كبار مسؤولي النظام الإيراني.
وأكد المستشار الألماني أنه تحدث مع ترامب، مساء الأحد 22 مارس (آذار)، ونقل له مخاوفه بشأن الهجمات على محطات الطاقة الإيرانية.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن النظام الإيراني"يقف على حافة الانهيار"، وذلك عليقًا على منشور الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن تأجيل الهجوم على البنية التحتية في إيران.
وأضاف نتنياهو: "نحن نعمل على رفع مكانة إسرائيل إلى مستوى لم تكن عليه من قبل".
وتابع: "نسعى لوضع إسرائيل في مكانة لم يسبق لها مثيل، وإيران في مكانة لم يسبق لها مثيل؛ هم في القاع ونحن في القمة".
أفادت صحيفة «جيروزاليم بوست»، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن مسؤولين أميركيين كبارًا أبلغوا نظراءهم في إسرائيل ودول أخرى، خلال الأيام الأخيرة، أنه لم يعد هناك خيار سوى تنفيذ عملية برية للسيطرة على جزيرة "خارك" الإيرانية.
وقال مسؤول أميركي، مساء الأحد 22 مارس (آذار)، في مقابلة مع الصحيفة الإسرائيلية، إن الجيش الأميركي سرّع عملية نشر آلاف من قوات مشاة البحرية وعناصر من سلاح البحرية إلى الشرق الأوسط.
وبحسب التقرير، تتركّز هذه الخطة على نشر مجموعة الجاهزية البرمائية «يو إس إس بوكسر»، التي تضم سفينة الهجوم «يو إس إس بوكسر»- ذات الدور المشابه لحاملة طائرات خفيفة- إلى جانب سفينتي النقل «يو إس إس بورتلاند» و«يو إس إس كومستوك».
وتتمتع هذه القطع البحرية الثلاث مجتمعة بقدرة على نقل نحو 4500 من مشاة البحرية والقوات القتالية الأخرى.
وتُعدّ جزيرة خارك في المياه الخليجية أهم مركز لتصدير النفط الإيراني، حيث يمر عبرها نحو 90 في المائة من صادرات النفط الخام إلى الأسواق العالمية، ويذهب جزء كبير منها إلى الصين.
تصاعد التوتر حول مضيق هرمز
أصبح وضع مضيق هرمز وتدفقات الطاقة العالمية أحد المحاور الرئيسية للأزمة في الشرق الأوسط.
وبحسب تقديرات متداولة مؤخرًا، قد تلجأ الولايات المتحدة إلى السيطرة على جزيرة "خارك"؛ للضغط على النظام الإيراني وإجباره على إعادة فتح المضيق.
وكانت الولايات المتحدة قد استهدفت مواقع عسكرية في جزيرة "خارك"، يوم 12 مارس الجاري.
اتصالات دولية لاحتواء الأزمة
أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن كير ستارمر أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء 22 مارس.
وجاء في البيان أن الجانبين بحثا تطورات الشرق الأوسط، مع التأكيد بشكل خاص على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز لضمان استئناف حركة الملاحة العالمية.
وأشار البيان إلى أن ترامب وستارمر يعتبران فتح هذا الممر البحري أمرًا «حيويًا» لاستقرار أسواق الطاقة العالمية.
وفي السياق ذاته، أفادت تقارير إسرائيلية بأن ترامب بات قريبًا من تبنّي الخيار العسكري لضمان حرية الملاحة في المضيق.
كما أعلن الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، أن أكثر من 20 دولة تعمل على التنسيق لتنفيذ رؤية الولايات المتحدة لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحًا كممر حيوي.
تحذيرات من تداعيات اقتصادية واسعة
حذّر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، من أن الأزمة الحالية في الشرق الأوسط قد تتجاوز في آثارها أزمات سبعينيات القرن الماضي، مؤكدًا أن الاقتصاد العالمي يواجه تهديدًا خطيرًا.
وأشار إلى مناقشات جارية للإفراج عن الاحتياطيات النفطية بهدف احتواء الأزمة، مع التأكيد على أن إعادة فتح مضيق هرمز تبقى «الحل الأساسي».
وفي المقابل، هدّد النظام الإيراني بأنه سيستهدف البنى التحتية الحيوية للطاقة في المنطقة، في حال تعرّضت منشآته لهجمات.
كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إغلاق مضيق هرمز يهدف إلى «ابتزاز العالم بأسره».
ويُذكر أن مضيق هرمز ممر مائي ضيق بين إيران وسلطنة عمان، يمر عبره نحو خُمس صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في حديث هاتفي مع شبكة "سي إن بي سي"، إن المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين كانت مكثفة جدًا، ولا يزال يأمل في تحقيق إنجاز جوهري كبير.
وأشار مراسل "سي إن بي سي" إلى أن ترامب أكّد في الاتصال الهاتفي أن ما يحدث في إيران يمكن وصفه بتغيير النظام.
وردًا على سؤال حول الأشخاص الذين تتواصل معهم الولايات المتحدة تحديدًا في إيران، قال ترامب: "لديهم ممثلون".
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنه "لا توجد أي محادثات بين طهران وواشنطن، وأن تصريحات ترامب تأتي في إطار مساعيه لخفض أسعار الطاقة وكسب الوقت لتنفيذ خططه العسكرية".
وأضافت الوزارة أن "هناك مبادرات من دول في المنطقة لخفض التوتر، وردّنا عليها جميعًا واضح؛ لسنا الطرف الذي بدأ هذه الحرب، ويجب إحالة جميع هذه الطلبات إلى الولايات المتحدة".
وكان ترامب قد كتب في وقت سابق عبر منصة "تروث سوشال" أنه أجرى محادثات مع "دولة إيران" لحل قضايا الشرق الأوسط.
أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل سعيد شمقدري، الأستاذ بجامعة "علم وصنعت"، فجر يوم الاثنين 23 مارس (آذار)، جراء هجوم استهدف منطقة "شيذر" في العاصمة طهران.
وفي رسالة تعزية بهذا الخصوص، ذكر محافظ "خراسان رضوي" أن شمقدري فقد حياته في سبيل "توطين الصناعة الصاروخية".
يُذكر أن الفقيد هو شقيق مساعد الشؤون الأمنية لمحافظ خراسان رضوي، أمير الله شمقدري.