قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، جون راتكليف، يوم الأربعاء 18 مارس (آذار)، أمام مجلس الشيوخ، إن إيران، في حال عدم وجود قيود، كانت قادرة على إنتاج صواريخ بمدى ثلاثة آلاف كيلومتر، مما يمنحها القدرة على استهداف أوروبا.

وأضاف أن طهران، إذا واصلت تطوير تقنيات التسريع الخاصة بها، كانت في النهاية قد تستطيع تهديد الولايات المتحدة أيضاً.

ومع ذلك، لم يقدم راتكليف جدولاً زمنياً محدداً في رده على سؤال السيناتور الجمهوري، توم كوتون، حول إمكانية تهديد الولايات المتحدة خلال ستة أشهر".