أعلنت ‏وزارة الدفاع القطرية أن البلاد تعرضت، يوم الأربعاء 18 مارس (آذار)، لهجوم بخمسة صواريخ باليستية من إيران.

وأضافت الوزارة أن القوات المسلحة القطرية اعترضت أربعة صواريخ، لكن صاروخًا واحدًا سقط في المدينة الصناعية راس لفان، ما أدى إلى اندلاع حريق.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة كانت تحاول الاقتراب من منشآت الغاز في المنطقة الشرقية.

كما أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية بأن فرق إزالة المتفجرات تعاملت خلال 24 ساعة مع 17 بلاغًا عن سقوط شظايا، ليصل إجمالي البلاغات المسجلة في هذا الشأن إلى 421.

