أفادت القناة 12 العبرية بأن الهجوم الإسرائيلي على حقل بارس الجنوبي للغاز في إيران، أكبر حقل غاز في العالم، تم بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة.

وأضافت القناة الإسرائيلية أن هدف العملية كان إرسال رسالة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى طهران لتوضيح أن صبره على تهديدات النظام الإيراني ضد الملاحة في مضيق هرمز بدأ ينفد.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع للقناة: "لإن إسرائيل تعاونت من الناحية العملياتية لنقل رسالة أميركا: إما فتح مضيق هرمز وإزالة الإيرانيين للألغام، أو سيتم تدمير منشآت الغاز والطاقة بالكامل".

وكانت شبكة "سي إن إن" قد أفادت سابقًا بأن مسؤولاً أميركيًا صرح بأن الولايات المتحدة لم تستهدف منشآت الغاز في إيران، وأن العملية نفذتها إسرائيل.