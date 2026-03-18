وفقاً لتقرير أسوشيتد برس، أعلن مسؤول دفاعي بريطاني رفيع المستوى أنه لا يوجد حتى الآن أي برنامج موثوق لعبور السفن بأمان من مضيق هرمز، وأن الوصول إلى مثل هذا المخطط لا يزال بعيدًا.

وأعلنت حكومة بريطانيا أنها تجري محادثات مع حلفائها حول خيارات مختلفة، وأرسلت فريقاً من مخططي الجيش إلى القيادة المركزية الأميركية. ومع ذلك، أكد المسؤولون أن هذه المفاوضات ما زالت في مراحلها الأولى، وأن التركيز الحالي ينصب على الحفاظ على الأمن بعد تخفيف حدة الصراعات.

وقال وزير القوات المسلحة البريطاني، آل كارنز، إن تهديدات إيران ضد الملاحة تشمل الألغام البحرية والزوارق السريعة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وغيرها من «التهديدات غير المتماثلة»، وأن هذا الوضع خلق تحدياً عسكرياً يحتاج إلى «حل متعدد الجنسيات»."