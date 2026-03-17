سلسلة انفجارات تهز مناطق واسعة في طهران وكرج وفرديس
شهدت مناطق متفرقة من العاصمة الإيرانية طهران وضواحيها، بالإضافة إلى مناطق في مدينة كرج، سلسلة انفجارات ليل الإثنين 16 مارس وفجر الثلاثاء 17 مارس.
ووفقاً لتقارير وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، سُمعت دوي انفجارات عنيفة في المناطق المركزية من طهران، بما في ذلك محيط شارع "بهشتي"، و"يوسف آباد"، و"كارغر الجنوبي"، وميدان "قزوين". كما طالت الانفجارات المناطق الشمالية مثل "نياوران" و"أقدسية"، وضواحي "تجریش" و"جماران"، وصولاً إلى شمال شرق وشرق العاصمة في محيط شارع "نيروي هوائي" (سلاح الجو).
وأفاد عدد من المواطنين عن تحليق مقاتلات حربية على ارتفاعات منخفضة، بالإضافة إلى تفعيل نشاط الدفاعات الجوية في سماء طهران.
في سياق متصل، أبلغ شهود عيان عن سماع دوي انفجارات هائلة في منطقتي "فرديس" و"كرج" ليل الإثنين وفجر الثلاثاء. كما أشار أحد المصادر إلى وقوع انفجار في منصة إطلاق "لانشر" بمنطقة "نمازي" في مدينة "هشتغرد" فجر اليوم الثلاثاء.
أفادت تقارير نقلها متابعون لشبكة "إيران إنترناشيونال" بأن هجمات جوية متعددة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، مساء الاثنين 16 مارس وفجر الثلاثاء 17 مارس، استهدفت مناطق مختلفة في إيران امتدت من "تبریز" شمالاً وصولاً إلى "جابهار" في الجنوب الشرقي.
وذكر أحد المواطنين وقوع انفجار عنيف في منطقة "جمستان" بمحافظة "مازندران" ليل الاثنين. كما أفاد المتابعون في رسائلهم بوقوع انفجارات في كل من "تبریز" و"بناب" بمحافظة أذربيجان الشرقية، وقاعدة القوات البحرية في "بندر أنزلي"، وقاعدة القوات الجوية في "بندر عباس".
كما أشارت التقارير إلى وقوع انفجارات هائلة في ضاحية "صدرا" بمدينة شيراز، وقاعدة القوات البحرية في "المحمرة"، ومدينة "أوز" في محافظة فارس، وصولاً إلى "جابهار" على ساحل محافظة سيستان وبلوشستان.
وفي سياق متصل، أبلغ بعض المتابعين عن تحليق مكثف لمقاتلات حربية في أجواء المناطق الغربية، بما في ذلك محافظة "کرمانشاه".
بحسب معلومات وصلت إلى «إيران إنترناشيونال»، يتزايد تراجع المعنويات وحالات الهروب من الخدمة العسكرية بين القوات العسكرية والأمنية في إيران.
وقد تحولت هذه الظاهرة بين أفراد الشرطة إلى أحد التحديات الجدية التي تواجهها السلطات، إذ أفادت تقارير بأن نحو 350 عنصرًا غادروا مواقع خدمتهم في إحدى قواعد هذه القوة.
وتشير تقارير إلى أن نسبة الهروب أو الغياب عن الخدمة في بعض الوحدات بلغت نحو 90 في المئة.
كما تفيد تقارير بأن الحرس الثوري سعى إلى تعويض النقص في القوى البشرية عبر استدعاء عدد من المتقاعدين للعودة إلى الخدمة، كما حاول تشجيع بعض السجناء على التعاون مع الأجهزة الأمنية مقابل وعود بالعفو.
وفي سلاح الجو أيضًا، تشير تقارير واردة إلى تدني مستوى المعنويات والجاهزية العملياتية. ويُقال إن كثيرًا من الطيارين، خصوصًا بعد إسقاط طائرة من طراز «ياك-130» خلال مواجهة مع مقاتلة إسرائيلية من طراز «إف-35»، لا يُبدون رغبة في الطيران أو مواجهة سلاح الجو الإسرائيلي أو الأمريكي، كما تراجع مستوى الجاهزية القتالية.
أفادت تقارير إعلامية دولية، خلال الساعات الماضية، بوقوع سلسلة هجمات وعمليات اعتراض جوي استهدفت عدة دول في المنطقة، بالتزامن مع تصاعد وتيرة التوترات في العراق والإقليم.
وأعلنت مصادر عراقية عن اعتراض أجسام طائرة في سماء أربيل، فيما تعرضت منطقة "برطلة" شرقي الموصل لضربة جوية. وفي العاصمة بغداد، استُهدف منزل يُستخدم مقراً لقادة "الحشد الشعبي"، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية.
ونقلت وسائل إعلام أنباءً عن دوي انفجارات عنيفة في بغداد، حيث أكدت مصادر أمنية لوكالتي "رويترز" و"أسوشيتد برس" تعرض السفارة الأميركية لهجوم صاروخي وبطائرات مسيرة، مشيرة إلى سقوط صاروخ على مهبط للمروحيات داخل مجمع السفارة. كما تم إسقاط طائرة مسيرة كانت تستهدف المركز الدبلوماسي الأميركي القريب من مطار بغداد.
وعلى الصعيد الإقليمي، جرى اعتراض عدة طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية ومحافظة الجوف بالمملكة العربية السعودية، فيما فُعّلت صافرات الإنذار في البحرين. وفي دبي، تمت السيطرة على تداعيات سقوط حطام ناتج عن عملية اعتراض أصاب واجهة أحد المباني، دون تسجيل خسائر بشرية.
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في رسالة عبر منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أن الولايات المتحدة بصدد "التدمير الكامل" للنظام الإيراني على الأصعدة العسكرية والاقتصادية والمجالات الأخرى.
وكتب ترامب في رسالته التي نُشرت صباح اليوم الجمعة 13 مارس، أنه بمتابعة تقارير صحيفة "نيويورك تايمز"، قد يتولد انطباع بأن أميركا لا تنتصر في الحرب، لكن الواقع- حسب قوله- هو أن القدرة العسكرية للنظام الإيراني قد ضَعُفت بشدة.
وأكد الرئيس الأميركي أن سلاح البحرية التابع للنظام الإيراني قد دُمّر، وسلاحه الجوي لم يعد له وجود، كما أن الصواريخ والمسيرات وسائر المعدات العسكرية لهذا البلد "في طور الفناء"، مشدداً على أن قادة النظام الإيراني "قد مُحوا من على وجه الأرض".
وفي سياق إشارته إلى التفوق العسكري الأميركي، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك "قوة نيران لا مثيل لها، وذخيرة غير محدودة، ووقت كافٍ".
وأضاف ترامب: "انظروا ماذا سيحل بهؤلاء الأشخاص المجانين والأنذال اليوم؛ لقد استمروا في قتل الأبرياء حول العالم لمدة 47 عاماً، والآن أنا، بصفتي الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأميركية، سأقضي عليهم. يا له من فخر عظيم!".
أفادت رسائل تلقتها شبكة "إيران إنترناشيونال" من مواطنين، اليوم الخميس 12 مارس، بوقوع سلسلة انفجارات وهجمات، متزامنة مع انتشار واسع لقوات الأمن في عدة مدن إيرانية.
ووفقاً لشهادات ميدانية، دوت عدة انفجارات عنيفة في تمام الساعة الثانية صباحاً بمنطقة "عظيمية" في مدينة كرج، كما سُجلت انفجارات أخرى في مدينة كاشان قرابة الساعة الرابعة فجراً. وفي سياق متصل، أبلغ مواطنون عن وقوع هجوم استهدف بندر سيريك في حوالي الساعة الواحدة صباحاً.
أما في مدينة الأهواز، فقد أفادت التقارير بوقوع خمسة انفجارات في منطقة "كمبولو الشمالية" حوالي الساعة السابعة صباحاً، نُسبت إلى نطاق "الفرقة 92 المدرعة". كما شهدت منطقة "كمبولو الجنوبية" وشارع "آهن أفشار" ثلاثة انفجارات متتالية في وقت مبكر من فجر الخميس، وذلك بعد سماع تحليق لمقاتلات حربية. وفي جزيرة قشم، وردت أنباء عن هجوم صاروخي استهدف مواقع الدفاع الجوي في المنطقة.
وبالتوازي مع هذه التطورات، أشارت تقارير إلى تحويل مراكز عامة ونقاط حيوية إلى ثكنات لقوات الأمن؛ ففي مدينة لاهيجان، تمركزت معدات وتجهيزات أمنية داخل "ملعب تختي". وفي شيراز، تحولت مدرسة "إمام رضا" إلى مقر لإقامة واجتماعات قوات الباسيج.
وفي مدينة ملاير، أفادت الأنباء بنقل قوات الحرس الثوري الإيراني من مقر "ساحة سباه" إلى مدرسة "ابتكار" الفنية في شارع "برستار"، مع رصد تجمع مكثف لقوات الأمن في مواقع تقع بشارع "سعدي" في المدينة ذاتها.