‏ وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفي دفرين، تهنئة بمناسبة عيد "النوروز" إلى الشعب الإيراني متمنيًا لهم عامًا مليئًا بالسلام والطمأنينة.

وأضاف دفرين، في رسالته المصورة: "معركة الجيش الإسرائيلي ليست ضد الشعب الإيراني، بل ضد النظام الإرهابي الذي يقتل شعبه ويؤذي المنطقة بأسرها. نأمل أن يحمل العام الجديد مستقبلاً أفضل لشعب إيران".

وأشار أيضًا إلى أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد، لكن أملنا أن يتمكن سكان المنطقة مستقبلاً من العيش بأمان واستقرار.