وقال ترامب في المقابلة: "إيران تريد عقد اتفاق، لكنني لا أريد القيام بذلك لأن شروط الصفقة ليست جيدة بما يكفي بعد".

وأضاف أن أي اتفاق يجب أن يكون "قويًا للغاية". وعندما سُئل عن تفاصيل الشروط المحتملة لمثل هذا الاتفاق، قال: "لا أريد أن أخبركم بها".

ومع ذلك أكد ترامب أن أحد عناصر أي اتفاق محتمل قد يكون تعهّد النظام الإيراني بالتخلي الكامل عن أي برنامج نووي.

شكوك حول بقاء المرشد الإيراني الجديد على قيد الحياة

في جزء آخر من المقابلة، عبّر ترامب عن شكوكه بشأن المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، وقال إنه ليس من الواضح ما إذا كان لا يزال على قيد الحياة.

وقال: "لا أعرف إن كان حيًا أصلاً. حتى الآن لم يتمكن أحد من إظهاره".

وأضاف أنه سمع شائعات عن احتمال مقتله، لكنه وصف ذلك بأنه "مجرد إشاعة". وتابع قائلاً إنه إذا كان خامنئي على قيد الحياة "فعليه أن يقوم بأذكى خطوة من أجل بلاده، وهي الاستسلام".

تقييم ترامب للقدرات العسكرية الإيرانية

أكد الرئيس الأميركي إن القدرات العسكرية للحكومة الإيرانية تضررت بشدة. وأضاف: "لقد دمّرنا معظم صواريخهم. ومعظم طائراتهم المسيّرة. وإلى حد كبير قضينا أيضًا على قدرتهم على إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة".

وتابع: "القوة الوحيدة المتبقية لديهم- وهي قوة يمكن القضاء عليها بسرعة نسبيًا- هي زرع الألغام أو إطلاق صواريخ قصيرة المدى نسبيًا. لكن عندما ننتهي من التعامل مع سواحلهم، فلن تبقى لديهم تلك القدرة أيضًا".

وأضاف أن البنية التحتية العسكرية المتبقية لإيران ستُدمّر بالكامل خلال اليومين المقبلين.

الهجوم على جزيرة "خارك"

أشار ترامب أيضًا الهجمات الأميركية على جزيرة "خارك" الاستراتيجية الإيرانية، وقال إن العملية دمّرت جزءًا كبيرًا من الجزيرة.

وقال: "لقد دمّرنا جزيرة خارك بالكامل، وربما نضربها مرة أخرى عدة مرات للمتعة".

وأضاف: "لقد دمّرناها بالكامل، لكن كما تعلمون لم أتعرض لخطوط الطاقة، لأن إعادة بنائها قد تستغرق سنوات".

خطة أميركية لتأمين مضيق هرمز

كما أعلن ترامب أنه يعمل مع عدة دول لتأمين مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لعبور ناقلات النفط تعرّض لاضطرابات بسبب الحرب مع إيران.

وقال إنه طلب من "العديد من الدول التي تضررت" المشاركة في هذه الخطة، مضيفًا أن بعض الدول أعلنت استعدادها للمشاركة.

وأشار أيضًا إلى أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كانت إيران قد زرعت ألغامًا في المضيق، لكنه أكد أن الولايات المتحدة تعتزم تنفيذ عمليات واسعة لإزالة الألغام في هذا الممر.

دهشة ترامب من هجمات إيران على دول المنطقة

قال ترامب أيضًا إنه تفاجأ كثيرًا بقيام إيران، ردًا على العمليات الأميركية والإسرائيلية، بمهاجمة دول أخرى في الشرق الأوسط.

وأضاف أن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، مثل الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية، "تصرفوا بشكل ممتاز"، لكنهم "تعرضوا للهجوم دون سبب".

تهديد بمواصلة العمليات العسكرية

في ختام تصريحاته، شدد ترامب على أن العمليات العسكرية ضد إيران ستستمر حتى يتم القضاء الكامل على القدرات العسكرية لطهران، بحسب قوله.

وقال: "الشيء الوحيد الذي أريده هو التأكد من أن النظام الإيراني لن يستطيع أبدًا ممارسة (البلطجة) في الشرق الأوسط مرة أخرى".

