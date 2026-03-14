وأعلنت مصادر عراقية عن اعتراض أجسام طائرة في سماء أربيل، فيما تعرضت منطقة "برطلة" شرقي الموصل لضربة جوية. وفي العاصمة بغداد، استُهدف منزل يُستخدم مقراً لقادة "الحشد الشعبي"، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية.

ونقلت وسائل إعلام أنباءً عن دوي انفجارات عنيفة في بغداد، حيث أكدت مصادر أمنية لوكالتي "رويترز" و"أسوشيتد برس" تعرض السفارة الأميركية لهجوم صاروخي وبطائرات مسيرة، مشيرة إلى سقوط صاروخ على مهبط للمروحيات داخل مجمع السفارة. كما تم إسقاط طائرة مسيرة كانت تستهدف المركز الدبلوماسي الأميركي القريب من مطار بغداد.

وعلى الصعيد الإقليمي، جرى اعتراض عدة طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية ومحافظة الجوف بالمملكة العربية السعودية، فيما فُعّلت صافرات الإنذار في البحرين. وفي دبي، تمت السيطرة على تداعيات سقوط حطام ناتج عن عملية اعتراض أصاب واجهة أحد المباني، دون تسجيل خسائر بشرية.