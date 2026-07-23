وخلال حديثه للصحافيين، يوم الخميس 23 يوليو (تموز)، على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الفلبينية مانيلا، قال روبيو: "إيران تتوسل إلينا، بشكل مباشر وغير مباشر، قائلة: لنتوصل إلى اتفاق، لنتفاوض".

وأضاف أن طهران، في كل مرة تتوصل فيها مع واشنطن إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، "إما تنقضه أو يحاول الأشخاص الذين يمسكون بزمام السلطة في إيران تعديله".

وحذر قائلًا: "سيواصلون دفع ثمن ذلك، وسيزداد هذا الثمن ليلة بعد أخرى".

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي قد هدد، في منشور عبر منصة "إكس"، يوم 22 يوليو، بأن الولايات المتحدة ستواجه "ردًا قويًا وحاسمًا"، مؤكدًا أن العقيدة الدفاعية الإيرانية تقوم على مبدأ "العين بالعين".

وأضاف أن أي طرف يشارك أو يدعم الحملة العسكرية ضد إيران سيُعتبر "هدفًا مشروعًا" من وجهة نظر طهران.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات، عقب الهجمات التي شنها الحرس الثوري على سفن تجارية في مضيق هرمز.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب قد حذر، في منشور على منصة "تروث سوشال"، من أن كل هجوم إيراني على السفن في مضيق هرمز سيقابله تدمير جسر أو محطة كهرباء داخل إيران.

روبيو: طهران ليست مستعدة للتوصل إلى اتفاق

في سياق متصل، قال روبيو إنه لا يرى أي مؤشرات على إحراز تقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران، في ظل النهج الذي تتبعه إيران.

وأضاف: "في الوقت الحالي، يبدو أن المسؤولين الإيرانيين لم يعودوا إلى رشدهم بعد، ولهذا لا يرى الرئيس ترامب جدوى كبيرة من الرد على مقترحاتهم".

وتابع: "بصراحة، من الواضح أن إيران ليست مستعدة للتوصل إلى اتفاق، أو على الأقل ليست مستعدة لاتفاق تلتزم به".

وكان موقع "إرم نيوز" قد نقل، في 22 يوليو، عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة تشترط أي وقف لإطلاق النار مع طهران بالتوصل إلى تفاهم جديد بشأن مضيق هرمز، يضمن تحييد المضيق عسكريًا عبر تقليص القدرات الهجومية للحرس الثوري في محيطه.

وأضاف التقرير أن واشنطن أبلغت باكستان، بصفتها أحد الوسطاء، أنها لن توافق على الانتقال إلى مرحلة وقف إطلاق النار قبل وضع إطار جديد للمفاوضات مع طهران.

ويُعد مضيق هرمز ممرًا استراتيجيًا بين إيران وسلطنة عُمان، وكان يمر عبره، قبل اندلاع الحرب في فبراير (شباط) 2026، نحو خُمس صادرات العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

وفي سياق متصل، أفادت شبكة "سي إن إن"، يوم الخميس 23 يوليو، بأن تهديدات الحوثيين بفتح جبهة جديدة في الشرق الأوسط دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع، حيث اقترب سعر خام برنت من 98 دولارًا للبرميل.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.9 في المائة ليصل إلى 89 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى يسجله الخامان منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي.