كما ذكرت وكالة نادي الصحفيين الشباب، أن محمد أنور ريغي اغتيل على يد مجهولين عند الساعة الرابعة فجرًا.

وبحسب تقارير سابقة لشبكة توثيق حقوق الإنسان في بلوشستان، كان ريغي قد تعرض أيضًا لمحاولة اغتيال بإطلاق النار في 8 ديسمبر 2024، إلا أنه لم يُصب بأذى. وفي ذلك الوقت، اعتقد كثير من أهالي ميرجاوه أن الهجوم نفذته جهات مرتبطة بالأجهزة الأمنية للنظام الإيراني بهدف تأجيج الخلافات في المدينة.

وأفادت بعض وسائل الإعلام المحلية بأن محمد أنور ريغي عُيّن خطيبًا لجمعة ميرجاوه عام 2024، عقب عزل واعتقال المولوي عبد القهار ميربلوتش زهي، خطيب الجمعة السابق، وذلك بدعم وتدخل مباشر من مصطفى محامي، ممثل المرشد الإيراني في محافظة بلوشستان.

وكان ريغي معروفًا بمواقفه الحادة ضد إسرائيل وبتبنيه مواقف منسجمة مع توجهات النظام الإيراني.