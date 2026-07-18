الجيش الأردني يعلن تعرض المملكة لهجوم بطائرات مسيّرة إيرانية
أعلن الجيش الأردني، ظهر السبت 18 يوليو (تموز)، تعرض المملكة لهجوم بطائرات مسيّرة، مشيرًا إلى أن أربع طائرات مسيّرة دخلت المجال الجوي الأردني.
أعلن الجيش الأردني، ظهر السبت 18 يوليو (تموز)، تعرض المملكة لهجوم بطائرات مسيّرة، مشيرًا إلى أن أربع طائرات مسيّرة دخلت المجال الجوي الأردني.
وأضاف الجيش أن قواته اعترضت الطائرات الأربع وأسقطتها.
وفي السياق ذاته، أفادت شركة النفط الكويتية بأن هجومًا شنته إيران على أحد المواقع النفطية في الكويت أسفر عن أضرار مادية جسيمة ووقوع إصابات.
وفقاً لتوجيه صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والذي حصلت عليه "إيران إنترناشيونال"، طُلب من وسائل الإعلام الامتناع عن نشر تفاصيل الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية المدنية، وحجم الدمار، وتأثير الهجمات على سير تقديم الخدمات.
وجاء في هذا التوجيه، مع الإشارة إلى "استمرار الظروف الحربية واحتمال توسع نطاقها"، أن على وسائل الإعلام، في تغطيتها لهجمات العدو، مراعاة مبادئ "الامتناع عن نشر المعلومات الحيوية"، و"تجنب إثارة الرعب والهلع بين الناس"، و"تجنب الخوض في التفاصيل مثل مدى نجاح العدو في التدمير أو التأثير على مسار تقديم الخدمات".
كما أكد هذا التوجيه أنه في حال تضرر البنى التحتية وانقطاع الخدمات، يُستخدم تعبير مثل "قيد الفحص ومعالجة الخلل"، مع عدم إبراز تفاصيل التدمير.
وجاء في هذا النص أيضاً أن المرجع الرسمي والمعتمد للإعلان عن إحصاءات من سماهم "الشهداء المدنيين" لا يزال وزارة الصحة.
قال ممثل طهران في البرلمان الإيراني، أمير حسين ثابتي: "إن احتلال بعض الجزر والنقاط الرئيسية في البلاد قد يصبح ممكنًا إذا تضررت البنى التحتية للمواصلات مسبقًا، بحيث يتمكن العدو عبر "الانفصاليين" أو الإنزال الجوي (هليبرن) من تحقيق أهدافه بسهولة والإخلال بحركة نقل قواتنا العسكرية".
وأوضح ثابتي، مع الإشارة إلى انتهاء كأس العالم لكرة القدم، أن الأيام المقبلة "شديدة الحساسية"، وانتقد أولئك الذين كانوا يعتقدون، على حد قوله، أن التوصل إلى اتفاق مع أميركا سيؤدي إلى إنهاء الحرب.
وقال إن هذا الاتفاق، خلافاً لرأي المرشد، أدى إلى انخفاض أسعار النفط، وخلق خلافات داخل البلاد، وإطلاق وعود غير محققة بشأن المفاوضات، وإنهاء الحرب، ورفع العقوبات.
كما قال إن طهران قادرة على الرد في حال وقوع هجوم بري.
ووجه ثابتي خطابه إلى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قائلاً: " إن الشعب ينتظر تحقيق وعود إنهاء الحرب ورفع العقوبات، وطلب منهما إما الوفاء بهذه الوعود، أو الاعتراف بأن تشخيصهما كان خاطئًا وتعديل نهجهما".
قُتل تسعة من مقاتلي البيشمركة التابعين لحزب "كومله" الكردستاني الإيراني المعارض، وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة، إثر هجوم صاروخي شنّته طهران على مقر الحزب في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق. وفي الوقت نفسه، أعلنت سلطات الإقليم اعتراض وتدمير ثماني طائرات مسيّرة فوق مدينة أربيل.
ونقلت شبكة "رووداو" الإخبارية الكردية عن عضو المكتب السياسي لحزب "كومله كردستان إيران"، عبد الله آذربار، أن الهجوم وقع صباح الجمعة 17 يوليو (تموز)، واستهدف أحد مقار الحزب في منطقة زرغويزلة بمحافظة السليمانية في العراق.
وقال آذربار إن الهجوم نُفذ قرابة الساعة السادسة صباحاً باستخدام ثمانية صواريخ كبيرة خارقة للتحصينات، مضيفاً: "أصاب ثلاثة صواريخ المقر مباشرة، ما أدى إلى سقوط ضحايا، فيما سقطت ثلاثة صواريخ أخرى في محيط المنطقة".
وأضاف أن الحالة الصحية لثلاثة من الجرحى حرجة.
وأعلنت "رووداو" أن القتلى هم: كسری رحمان نجاد، رضا صادقي، سينا صفري، زكريا فقيه حسن آقا، فرهاد قمري، ياسين كيان بور، أحمد محمودي، سروش نصري، وسياوان نيكخواه.
وفي تطور لاحق، قال أمجد حسين بناهي، عضو قيادة حزب "كومله" كردستان، لـ "إيران إنترناشيونال" إن معسكرات الحزب في منطقة سورداش تعرضت أيضاً، ظهر الجمعة 17 يوليو، لقصف بصاروخين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.
ومن جهته، أعلن جهاز أمن إقليم كردستان أن سبعة صواريخ استهدفت ثلاث مناطق في محافظة السليمانية فجر الجمعة.
وأوضح أن أربعة صواريخ أصابت قرية زرغويزلة، وصاروخاً واحداً استهدف قرية قصر دي، فيما سقط صاروخان قرب منطقة گردي كوبان في قضاء قره داغ.
وأضاف أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد حجم الخسائر البشرية والمادية.
إدانات للهجوم
أدانت رئاسة إقليم كردستان العراق، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، الهجمات التي استهدفت مناطق مختلفة من الإقليم، ووصفتها بأنها "تصعيد خطير" و"انتهاك واضح لسيادة العراق".
وأضاف البيان أن استهداف إقليم كردستان واستئناف أعمال العنف يهددان استقرار العراق ويقوضان جهود إحلال السلام في المنطقة.
كما كتب الأمين العام لحزب "كومله كردستان إيران"، عبد الله مهتدي، على منصة "إكس"، أن أحد معسكرات الحزب في منطقة زرغويز تعرض لـ "قصف صاروخي عنيف" من قِبل الحرس الثوري، ما أدى إلى مقتل تسعة من مقاتلي البيشمركة وإصابة عدد آخر.
وأدان مهتدي الهجوم، مقدماً تعازيه إلى عائلات الضحايا، وقال مخاطباً المسؤولين عنه: "لن تتمكنوا من الإفلات من انتقام الشعب أو من العدالة، وستُعاقبون بشدة".
وأكد أن حزب كومله سيواصل نضاله لإسقاط النظام الإيراني "بعزم أكبر من أي وقت مضى".
اعتراض ثماني طائرات مسيّرة فوق "أربيل"
في تطور منفصل، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن قوات التحالف الدولي اعترضت ودمرت، بين الساعة 4:19 و5:25 (بالتوقيت المحلي) فجر الجمعة، ثماني طائرات مسيّرة مفخخة فوق مدينة أربيل.
وأوضح الجهاز أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية، من دون أن يحدد الجهة التي أطلقت المسيّرات.
ويُعد حزب "كومله كردستان إيران" أحد أبرز أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية، وقد تعرضت مقاره في إقليم كردستان العراق مراراً خلال الأشهر الماضية لهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة.
وفي هجوم سابق وقع في 14 أبريل (نيسان) الماضي، استهدفت طائرات مسيّرة إيرانية معسكرين للحزب في محافظتي السليمانية وأربيل، ما أدى إلى إصابة عدد من أعضائه، قبل أن تتوفى لاحقاً إحدى المصابات، غزال مولائي، متأثرة بجراحها.
وخلال السنوات الأخيرة، كثّف الحرس الثوري هجماته على مقار الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة ومعسكرات عناصرها وعائلاتهم في إقليم كردستان العراق، مستخدماً الصواريخ والطائرات المسيّرة.
وأسفرت تلك الهجمات عن سقوط قتلى وجرحى بين أعضاء هذه الأحزاب والمدنيين، كما ألحقت أضراراً بمناطق سكنية ومنشآت للطاقة، وفي بعض الحالات طالت محيط بعثات دبلوماسية.
قال عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محمد رضا باهنر، في مقابلة مع وكالة "إيرنا" الرسمية، إنه إذا تعرضت البنية التحتية لإيران للاستهداف، فإن "أي بنية تحتية لن تبقى في المنطقة".
وأضاف باهنر: "أي اعتداء يُشن على إيران، ومن أي نقطة يبدأ هذا الاعتداء، فإن تلك النقطة تُعد هدفًا مشروعًا لنا".
وأكد عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام خلال المقابلة أن إيران "تتفاوض، لكنها في الوقت نفسه تضع يدها على الزناد".
وتابع: "في أي لحظة ينقضون فيها التفاهم، فنحن مستعدون للمواجهة. وقد أثبتنا ذلك في الماضي ونثبته الآن، وقد نتخذ في المستقبل خطوات أكثر حدة وصعوبة".
وقال باهنر أيضًا: "قضية مضيق هرمز تخص إيران وسلطنة عُمان، ولا يحق للدول الأخرى اتخاذ قرار بشأنها. وإذا أراد أحد أن يأتي من الطرف الآخر من العالم ويقول إنه شريك هنا، فسنقطع يده".
أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأنه عند الساعة 18:10 (بالتوقيت المحلي) من يوم الخميس 16 يوليو (تموز)، تعرضت نقاط في منطقة جزيرة "قشم" ، جنوبي إيران، لهجوم أميركي.
وكتبت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني ، نقلاً عن محافظة هرمزغان، أنه عند الساعة 18:20 و18:40 تقريبًا (بالتوقيت المحلي)، تعرضت نقاط في محيط بندرعباس لقصف صاروخي أميركي.
كما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية بوقوع هجمات جديدة استهدفت نقاطًا في محيط بندرعباس عند الساعة 19:00 و19:20 (بالتوقيت المحلي).
وأعلنت محافظة هرمزغان أنه لم يتم الإبلاغ عن أي خسائر بشرية أو أضرار في البنى التحتية السكنية والتجارية نتيجة هذه الهجمات.