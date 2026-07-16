جدارية جديدة في طهران تلمّح إلى مقتل ترامب بعد ليندسي غراهام
نصبت بلدية طهران جدارية جديدة في ميدان ولي عصر تتضمن إشارة ضمنية إلى مقتل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
نصبت بلدية طهران جدارية جديدة في ميدان ولي عصر تتضمن إشارة ضمنية إلى مقتل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتظهر على الجدارية عبارتان باللغة الإنجليزية: الأولى هي وسم #LindseyGraham، في إشارة إلى السيناتور الأميركي ليندسي غراهام الذي توفي هذا الأسبوع، والثانية عبارة "Who's Next?" (من التالي؟)، وقد كُتب فيها حرفا D وT بحجم بارز، في إشارة إلى الأحرف الأولى من اسم "دونالد ترامب Donald Trump".
ويأتي نصب هذه الجدارية في وقت كرر فيه مسؤولون في إيران ومؤيدون للنظام الإيراني خلال الأسابيع الأخيرة الدعوة إلى "الانتقام" لمقتل علي خامنئي، بما في ذلك الدعوات إلى قتل دونالد ترامب.
أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في بيان له، أن إيران لا ترحب بالحرب، ولكن يجب أن تكون دائمًا على أهبة الاستعداد للقتال، والوقوف "حتى الرمق الأخير" للحفاظ على الأمن والمصالح الوطنية.
وأضاف أنه إلى جانب الجاهزية العسكرية، ينبغي الاستفادة من الدبلوماسية والتفاوض لتحقيق وتثبيت المصالح الوطنية.
ووصف قاليباف الولايات المتحدة بأنها طرف في "حرب وجودية" ضد إيران، مشيرًا إلى أن واشنطن تهدف إلى إسقاط النظام وتفتيت البلاد.
وقال أيضًا إن السياسة الأميركية لإلحاق الضرر بإيران لا تقتصر على الحرب أو التفاوض أو النظام الحالي.
وتابع قاليباف: "إن مقاومة الشعب والقوات المسلحة في حرب الأربعين يومًا، أجبرت الأعداء على طلب وقف إطلاق النار والتفاوض، لكن استراتيجيتهم تجاه إيران لم تتغير".
وشدد على أن طهران في الحرب والتفاوض يجب أن تكون واقعية، وطويلة الأمد، وقائمة على المصالح والأمن الوطني، وليس أمامها خيار سوى تعزيز القدرات الداخلية.
قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، سالار ولايتمدار، في تصريح لـ "نادي الصحافيين الشباب"، إن إيران تسعى إلى "تحطيم صنم ظلَم الشعب لسنوات وسفك الدماء".
وأضاف: "شعبنا يهتف في الشوارع بكلمة واحدة: الانتقام، الانتقام، وهو شعار استراتيجي للغاية".
وأوضح أن هذا المسار ينطوي على كلفة، وأنه يتعين على المواطنين تقبّلها.
وأشار ولايتمدار إلى أنه "قد تتضرر البنية التحتية ونواجه نقصًا مجتمعيًا، ولذلك ينبغي توضيح هذه المسألة للناس من الآن، وعلى وسائل الإعلام أن تؤدي دورها في هذا الشأن".
وختم بالقول: "على الجميع أن يعلم أننا، بعد مقتل مرشدنا، طلقنا الدنيا ثلاثًا".
قال مدير الحوزات العلمية في إيران، علي رضا أعرافي، في بيان، إن المطالبة بـ"الانتقام والثأر للمرشد الشهيد" هي أمر "حتمي وقطعي"، ولا يرتبط بتغير الحكومات أو الأشخاص، مؤكدًا أنها ستتحقق في جميع الأحوال.
وأضاف أعرافي: "لا ينبغي للمسؤولين، بذريعة المشكلات الاقتصادية أو الخوف من تكاليف الحرب واستهداف البنية التحتية، أن يتنازلوا عن الحقوق المشروعة لأمة الإسلام، أو أن يواصلوا مسار التفاوض والتفاهم مع الكفار"، على حد قوله.
وأشار إلى أن "الانتقام" سيُتابع على المستوى الدولي وبشكل واسع، وبجهود من وصفهم بـ"أحرار العالم".
وأكد في بيانه أن الرئيس مسعود بزشكيان، وأعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي، والقادة والمسؤولين عن الملف الدبلوماسي، ينبغي أن يعتبروا مذكرة التفاهم منتهية، وأن يسلكوا "طريق الجهاد والصمود".
أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن ناقلتي نفط تحملان شحنات من النفط الإيراني أعلنتا، في خطوة غير معتادة، مدينة كراتشي الباكستانية وجهةً جديدة لهما، في ما قد يشير إلى محاولة للبحث عن ملاذ آمن بالتزامن مع تنفيذ الحصار البحري الأميركي.
ووفقًا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها "بلومبرغ"، غيّرت الناقلتان "راني" و"إميل"، اللتان تحملان معًا نحو مليون برميل من النفط الخام، وجهتهما إلى ميناء كراتشي يوم الثلاثاء 14 يوليو.
وكانت الناقلتان قد غادرتا الخليج قبل أن تعيد واشنطن فرض الحصار البحري على إيران.
ورجحت "بلومبرغ" أن من غير المرجح أن تفرغ الناقلتان حمولتهما في باكستان، لأن ذلك قد يعرّض إسلام آباد لخطر انتهاك العقوبات الأميركية.
وبحسب بيانات شركة "كبلر" المتخصصة في معلومات أسواق الطاقة، لم تستورد باكستان أي شحنات من النفط الخام الإيراني خلال العقد الماضي على الأقل.
توفي مايكل كاتس، وهو مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 82 عامًا، متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها إثر الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على منزله في مدينة حيفا خلال الحرب التي استمرت 40 يومًا.
وأعلنت بلدية حيفا أن كاتس عمل لعقود في شركة الصناعات الدفاعية رافائيل، وكان له دور في دعم أمن إسرائيل.
وأظهر تحقيق أجراه سلاح الجو الإسرائيلي أن الصاروخ الباليستي الذي أُطلق باتجاه حيفا في 5 أبريل لم يُعترض، بعدما تفكك أثناء تحليقه، ما أدى إلى تغير مساره المتوقع.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، أسفرت الهجمات الصاروخية الباليستية التي شنتها إيران خلال عملية "زئير الأسود" عن مقتل 22 مواطنًا إسرائيليًا وأجانب، إضافة إلى أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية.