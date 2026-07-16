وأضاف أنه إلى جانب الجاهزية العسكرية، ينبغي الاستفادة من الدبلوماسية والتفاوض لتحقيق وتثبيت المصالح الوطنية.

ووصف قاليباف الولايات المتحدة بأنها طرف في "حرب وجودية" ضد إيران، مشيرًا إلى أن واشنطن تهدف إلى إسقاط النظام وتفتيت البلاد.

وقال أيضًا إن السياسة الأميركية لإلحاق الضرر بإيران لا تقتصر على الحرب أو التفاوض أو النظام الحالي.

وتابع قاليباف: "إن مقاومة الشعب والقوات المسلحة في حرب الأربعين يومًا، أجبرت الأعداء على طلب وقف إطلاق النار والتفاوض، لكن استراتيجيتهم تجاه إيران لم تتغير".

وشدد على أن طهران في الحرب والتفاوض يجب أن تكون واقعية، وطويلة الأمد، وقائمة على المصالح والأمن الوطني، وليس أمامها خيار سوى تعزيز القدرات الداخلية.