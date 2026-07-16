وأضافت هذه الهيئة أن ناقلة نفط فارغة تعرضت لإطلاق نار يوم الأربعاء 15 يوليو (تموز) أثناء محاولتها كسر الحصار البحري المفروض من قِبل الولايات المتحدة، وأن حركة السفن التجارية في مضيق هرمز لا تزال أقل من المعتاد.

كما أورد هذا التقرير استمرار أنشطة الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك الاتصالات اللاسلكية، وتحليق الطائرات بدون طيار فوق السفن، ومراقبة السفن التجارية، وحذّر من أن الاضطراب في أنظمة الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية وخطر وجود أو طفو الألغام لا يزالان يهددان أمن الملاحة البحرية في المنطقة.

