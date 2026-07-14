وأشار غريب آبادي إلى الهجمات الأميركية خلال الأسبوعين الماضيين، مؤكداً أن إيران لم تعد ملزمة بمذكرة تفاهم إسلام آباد، بما في ذلك ما يتعلق بمضيق هرمز، واعتبر أي مطالبة بالعودة إلى التزامات هذا التفاهم، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز لمرور السفن، بأنها غير مبررة ولا أساس لها.

وأضاف غريب آبادي قائلاً: "يجب أن يكون نوع ردنا ورد فعلنا على أميركا باعثاً على الندم، وليس متناسبًا".

