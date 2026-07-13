ترامب: سنوجه ضربة قاسية لإيران الليلة وغدًا
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة أجراها يوم الاثنين 13 يوليو (تموز) بشأن إيران: "سنوجه لهم ضربة قاسية الليلة وغداً".
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة أجراها يوم الاثنين 13 يوليو (تموز) بشأن إيران: "سنوجه لهم ضربة قاسية الليلة وغداً".
وأضاف: "كان اتفاق التفاهم مع إيران بمثابة اختبار، ولم تلتزم به".
كما صرح ترامب بأن لديه علاقات جيدة للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الرغم من أنه يختلف معه في الرأي أحيانًا ويطلعه على هذه الاختلافات.
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أبلغ "الكونغرس" رسميًا باستئناف الحرب مع إيران.
وبحسب رسالة أُرسلت إلى قادة "الكونغرس"، يوم الجمعة الماضي، وحصلت عليها "نيويورك تايمز"، كتب ترامب أن القوات الأميركية نفذت قبل عدة أيام "ضربات دفاعية ضد أهداف داخل إيران".
ووفقاً لما كتبته "نيويورك تايمز"، فقد أدت هذه الرسالة مجددًا إلى تشديد الخلاف بين البيت الأبيض و"الكونغرس" حول صلاحية الرئيس في مواصلة الحرب مع إيران دون تفويض من الكونغرس.
وكان "الكونغرس" بمجلسيه قد صوّت في وقت سابق على مشروع قرار يلزم ترامب بإنهاء الحرب أو الحصول على تفويض منه لمواصلتها، إلا أن البيت الأبيض لا يزال يصر على أن ترامب يتصرف في إطار صلاحياته الدستورية كقائد أعلى للقوات المسلحة.
كتب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على منصة "إكس"، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "على حق تمامًا" بشأن تحصيل رسوم مقابل تأمين مرور السفن عبر مضيق هرمز.
وأضاف: "كل من يؤمّن العبور للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، يجب أن يتقاضى رسوماً مقابل هذه الخدمة".
وأردف عراقجي إن إيران كانت دائمًا حامية لمضيق هرمز وستظل كذلك "إلى الأبد".
وحول مقترح تحصيل رسوم بنسبة 20 في المائة من الشحنات المارة، قال: "هذه نسبة مرتفعة جدًا؛ أما نحن فسنكون منصفين".
أعلن المركز المشترك للمعلومات البحرية بقيادة البحرية الأميركية، يوم الاثنين 13 يوليو (تموز)، أن الجيش الأميركي سيبدأ تنفيذ حصار بحري على إيران، اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء. وأوضح المركز أن الشحنات الإنسانية سيُسمح لها بالمرور بعد خضوعها للتفتيش.
كما جرى التأكيد على أن هذا الحصار لن يمنع مرور السفن المحايدة عبر مضيق هرمز المتجهة من أو إلى دول أخرى غير إيران.
وبحسب البيان، يشمل الحصار الأميركي الخط الساحلي الإيراني بأكمله، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- جميع الموانئ والمحطات النفطية الإيرانية.
كما أعلن المركز المشترك للمعلومات البحرية أن الجيش الأميركي سيبدأ تنفيذ الحصار البحري على كافة الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية اعتباراً من الساعة 23:30 بتوقيت طهران من يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو.
وأضاف المركز أن الحصار البحري سيُطبّق على جميع السفن والمراكب بغض النظر عن العلم الذي ترفعه.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي، الاثنين 13 يوليو: "لم نهاجم أي دولة في المنطقة، ولن نهاجم أي دولة".
ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني، بالتزامن، تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت قواعد ومنشآت أميركية في الأردن والبحرين وسلطنة عُمان وقطر والكويت.
وأضاف بقائي أن هجمات طهران تستهدف فقط القواعد والمنشآت والمواقع التي تستخدمها الولايات المتحدة لشن هجمات على إيران، مشيرًا إلى أن طهران طلبت مرارًا من دول المنطقة عدم السماح للولايات المتحدة وإسرائيل باستخدام أراضيها أو منشآتها لتنفيذ هجمات ضد إيران.
وأكد أن أي جزء من أراضي أي دولة يُستخدم لشن هجوم على إيران "سيكون مشمولًا بالإجراءات الدفاعية لإيران"، موضحًا أن القوات المسلحة هي التي تحدد توقيت هذه الإجراءات وطبيعتها ومكان تنفيذها.
أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز سيبقى مغلقًا أمام جميع السفن حتى إشعار آخر، وإلى حين انتهاء ما وصفته بـ"التدخلات الأمريكية" في المنطقة.
كما أعلن الحرس الثوري أنه أوقف سفينة بعد إطلاق طلقات تحذيرية، محذرًا من أنه سيستهدف مزيدًا من القواعد الأمريكية في المنطقة إذا شنت الولايات المتحدة أي هجمات جديدة.
وقال إن عدة سفن حاولت عبور المضيق عبر مسارات "غير معتمدة" متجاهلة التحذيرات، وإن إحدى هذه السفن، التي كانت قد عطّلت أنظمة التعريف الخاصة بها، أُجبرت على التوقف بعد إطلاق طلقات تحذيرية.
وفي السياق ذاته، أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن الجيش الأمريكي أصبح في حالة استعداد لتنفيذ هجمات واسعة ضد إيران، ردًا على بيان الحرس الثوري، وذلك في انتظار صدور أمر من الرئيس دونالد ترامب.