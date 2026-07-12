مستشار المرشد العسكري: سنحافظ على مضيق هرمز لأنه عامل ردع استراتيجي
قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني، محسن رضائي: "سنحافظ على مضيق هرمز، لأن هذا الممر الاستراتيجي يعد أحد ركائز الردع للبلاد، وله دور حاسم في ضمان الأمن والمصالح الوطنية".
قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني، محسن رضائي: "سنحافظ على مضيق هرمز، لأن هذا الممر الاستراتيجي يعد أحد ركائز الردع للبلاد، وله دور حاسم في ضمان الأمن والمصالح الوطنية".
.وأضاف المستشار العسكري للمرشد الإيراني، محسن رضائي، أن مضيق هرمز يشكل "عامل ردع استراتيجي"، مؤكداً أن إيران ستصون أمن البلاد ومصالحها بالاعتماد على "القدرات الدفاعية والقوة الوطنية".
أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز سيبقى مغلقًا أمام جميع السفن حتى إشعار آخر، وإلى حين انتهاء ما وصفته بـ"التدخلات الأمريكية" في المنطقة.
كما أعلن الحرس الثوري أنه أوقف سفينة بعد إطلاق طلقات تحذيرية، محذرًا من أنه سيستهدف مزيدًا من القواعد الأمريكية في المنطقة إذا شنت الولايات المتحدة أي هجمات جديدة.
وقال إن عدة سفن حاولت عبور المضيق عبر مسارات "غير معتمدة" متجاهلة التحذيرات، وإن إحدى هذه السفن، التي كانت قد عطّلت أنظمة التعريف الخاصة بها، أُجبرت على التوقف بعد إطلاق طلقات تحذيرية.
وفي السياق ذاته، أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن الجيش الأمريكي أصبح في حالة استعداد لتنفيذ هجمات واسعة ضد إيران، ردًا على بيان الحرس الثوري، وذلك في انتظار صدور أمر من الرئيس دونالد ترامب.
نفت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، نقلاً عن مصدر مطلع، تقارير وسائل الإعلام الأجنبية حول دور قطر في اتخاذ القرار بشأن مضيق هرمز.
وكتبت هذه الوكالة أن اتخاذ القرار بشأن الترتيبات المستقبلية لهذا الممر المائي يتم فقط من قبل إيران وسلطنة عُمان.
وبحسب هذا المصدر، فإن حضور قطر في المحادثات يأتي فقط في إطار دور الوساطة وتبادل وجهات النظر مع دول المنطقة.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد نقلت في وقت سابق عن دبلوماسي أن مسؤولين قطريين يشاركون في المحادثات الجارية بين إيران وسلطنة عُمان في مسقط بشأن مضيق هرمز.
قال المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، في رسالة بمناسبة دفن علي خامنئي، السبت 11 يوليو (تموز)، إن الثأر لدمائه يمثل مطلبًا للشعب، وإنه "سيتحقق حتمًا".
وأضاف: "نعاهد على أن نثأر لدمه من القتلة المجرمين وعديمي الشرف. هذا الثأر هو مطلب شعبنا، ولا بد أن يتحقق بصورة حتمية".
وتابع مجتبى خامنئي: "هؤلاء المجرمون، الذين لدينا قائمة كاملة بأسمائهم من أعلى الهرم إلى أسفله، سيحملون معهم إلى قبورهم حلم الموت الهادئ على فراشهم. وعليهم أن يدركوا أن تنفيذ هذا الأمر لا يتوقف على وجودي أو وجود سائر المسؤولين".
وأضاف: "سواء كنا موجودين أم لا، فإن هذا الأمر سيتحقق، وقريبًا سيضطلع الأحرار في مختلف أنحاء العالم، كلٌ بدوره، بجزء من هذه المهمة الإلهية".
لا يزال الغموض يكتنف مصير المواطنة الإيرانية، احتجاز سمية آقاياري، البالغة من العمر 44 عامًا والمنحدرة من مدينة سميرم بمحافظة أصفهان، بعد مرور أكثر من شهرين على اعتقالها، فيما لم تسفر محاولات أسرتها لمعرفة مكان احتجازها أو وضعها الصحي عن أي نتيجة.
ووفقًا لمعلومات وردت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد داهمت قوات تابعة لاستخبارات الحرس الثوري منزل آقاياري في 23 أبريل (نيسان) الماضي، وأوقفتها. وأضاف التقرير أن العناصر الأمنية صادرت خلال تفتيش المنزل هاتفها المحمول، ووحدة الحاسوب، وكاميرات المراقبة، وجهاز استقبال القنوات الفضائية، إضافة إلى مبلغ من المال.
وبحسب التقرير، جاء اعتقال آقاياري على خلفية "نشرها محتوى سياسيًا على شبكات التواصل الاجتماعي". وهي ربة منزل، وكانت تعمل إلى جانب زوجها في متجر للمواد الغذائية، كما أنها والدة لفتاة تبلغ من العمر 15 عامًا.
وأشار التقرير إلى أن سمية آقاياري محتجزة منذ أكثر من شهرين في الحبس الانفرادي، حيث تخضع للاستجواب، فيما لا تعرف عائلتها مكان احتجازها أو حالتها الصحية. كما لم تُفضِ مراجعات الأسرة للسلطات القضائية والجهات المعنية إلى أي معلومات، إذ أُبلغت فقط بأنها "لا تزال قيد الاستجواب".
أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، خلال مؤتمر صحافي، أن عدد القضايا المرتبطة بالأمن القومي ارتفع بنحو 50 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة تواجه في الوقت نفسه تهديدات ناجمة عن دول أجنبية معادية، إلى جانب الإرهاب والتطرف الداخلي.
وقالت إن جزءًا كبيرًا من أنشطتها بات مخصصًا للتصدي لإجراءات الدول المعادية، وذكرت في هذا السياق روسيا والصين وإيران.
كما أعلن مسؤولون أمنيون بريطانيون أن جزءًا مهمًا من موارد شرطة مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الداخلي البريطاني يُخصص لمواجهة محاولات إيران استهداف معارضيها داخل المملكة المتحدة.
ووفقًا لشرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، أحبطت أو أوقفت الأجهزة الأمنية منذ عام 2025 أكثر من 20 مخططًا أو قضية مرتبطة بإيران، شملت مخططات للقتل والاختطاف، وتهديدات جسدية، واستخدام عناصر بالوكالة.